Sjuksköterska/distriktsköterska till hemsjukvården
2026-01-22
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare.
Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en sjuksköterska eller en distriktssköterska till hemsjukvården. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Vi söker en vikarie till hemsjukvården under hela 2026, med eventuell möjlighet till förlängning.
Som sjuksköterska hos oss utför du förekommande hälso- och sjukvårdsuppgifter där dina insatser hjälper människor att leva ett mer självständigt liv. Du har även en viktig handledande funktion gentemot övriga professioner och arbetar i team för att ge bästa möjliga service till kunderna. Arbetet är förlagt dag och kväll med en helg var sjätte vecka.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för att arbeta med våra äldre. Är du utbildad distriktsköterska är det meriterande. För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du känner dig trygg med att handleda övrig vård- och omsorgspersonal.
Du behöver vara bekväm med självständigt arbete samt att delegera. Att du är tydlig och har en god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra är viktigt för oss. Du är initiativtagande och litar på din och dina kollegors förmågor. Du är lösningsorienterad och lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Eftersom arbetsbelastningen varierar är det viktigt att du kan ha flera processer igång samtidigt och att du har förmågan att prioritera och ställa om i arbetet efter de förutsättningar som råder.
KRAV
Legitimerad sjuksköterska/distriktsköterska
B-körkort
DIN NYA ARBETSPLATS
Du kommer att bli en del av en ambitiös och kunnig arbetsgrupp, som präglas av värme och omtanke. I arbetsgruppen finns såväl erfarna kollegor som medarbetare som är nyare till yrket. Vi hoppas och tror att du ska trivas hos oss.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma - för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret - precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Vikariat under hela 2026 med eventuell möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se https://blideltidsbrandman.nu/
www.facebook.com/vindelnwww.linkedin.com/company/vindelns-kommun
