Sjuksköterska, distriktsköterska - hemsjukvården
Vetlanda kommun, Hälso- och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Vetlanda
2026-02-17
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
Vill du utvecklas i din profession och bli en del av ett engagerat team? Inom hemsjukvården arbetar vi i nio olika team - fyra på landsbygden och fem i centralorten. Varje team består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, och vi har även undersköterskor och fysioterapibiträden som arbetar övergripande.
Som sjuksköterska eller distriktssköterska i hemsjukvården i Vetlanda har du en nyckelroll i att tillgodose patientens individuella omvårdnadsbehov - fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Arbetet präglas av självständighet, men du är också en viktig del av ett team där vi stöttar varandra och utvecklas tillsammans.
I ditt arbete ingår i huvudsak sjuksköterskeuppgifter, och du har ett övergripande ansvar för undersköterskornas omvårdnadsinsatser. Du samarbetar nära primärvårdens läkare via kommunens vårdcentraler och bidrar aktivt till att skapa en trygg och kvalitativ vård.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
• leda, prioritera och samordna omvårdnadsarbetet utifrån patientens behov
• bedöma medicinska behov
• organisera och initiera läkarkontakter
• följa upp, dokumentera och bedöma egenvård
• förskriva och hantera läkemedel och hjälpmedel
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har ett professionellt förhållningssätt och anpassar dig lätt till olika situationer. Med en god känsla för struktur och planering organiserar och prioriterar du ditt arbete på ett effektivt sätt.
Hos oss har du möjlighet att påverka din arbetstid genom egen schemaläggning. Våra sjuksköterskor arbetar var femte helg och har cirka 1-2 kvällspass per femveckorsperiod.
Vi ser samverkan som en självklar del av vårt arbete och värdesätter din vilja att bidra till verksamhetens utveckling. Som ny sjuksköterska hos oss får du ett introduktionsprogram med mentorskap för att ge dig de bästa förutsättningarna i din roll.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun. Publiceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
• Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna distriktssköterska.
• Du har B-körkort.
• Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
• Utdrag ur belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571) Arbetsplats
Vetlanda kommun, Hälso- och sjukvård Kontakt
Områdeschef
Malin Nordström malin.nordstrom@vetlanda.se 0383-578 82 Jobbnummer
9747963