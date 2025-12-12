Sjuksköterska,Dialysmottagningen Ludvika lasarett
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Ludvika Visa alla sjuksköterskejobb i Ludvika
2025-12-12
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Ludvika
, Smedjebacken
, Säter
, Borlänge
, Hedemora
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Välkommen till Dialysmottagningen i Ludvika!
Vi erbjuder:
En kombination av omvårdnad och medicinsk teknik
Långvariga vårdrelationer
Personcentrerat arbetssätt
Strukturerade rutiner
Dialysmottagningen i Ludvika är en mindre, sjuksköterskeledd enhet. Hos oss på dialysmottagningen får du möjlighet att kombinera omvårdnad med medicinsk teknik i en verksamhet som präglas av tydliga rutiner och ett personcentrerat arbetssätt. Vi har sju behandlingsplatser och behandlar cirka 14-15 patienter med kroniskt dialysbehov, vilket skapar förutsättningar för långvariga och nära vårdrelationer. Mottagningen är en filial till dialysmottagningen i Falun. Specialistläkare från Falun besöker oss två gånger i månaden och finns övrig tid tillgängliga per telefon. Vid akuta situationer får vi stöd från medicinbakjouren på Ludvika lasarett.
Våra ordinarie öppettider är måndag till fredag kl. 07.00-15.30 samt söndagar kl. 12.00-19.30. Lördagar är mottagningen stängd och helgtjänstgöring sker varannan söndag.
Tjänsten är på heltid (38,25 tim/vecka) med möjlighet till partiell ledighet. Du har även viss möjlighet att påverka ditt schema genom individuell schemaplanering (ISP).
Sjuksköterska,Dialysmottagningen Ludvika lasarettPubliceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du tillsammans med dina kollegor för omvårdnad och ordinerad dialysbehandling. Dina arbetsuppgifter omfattar att hantera centrala infarter, sätta nålar, sköta dialysmaskiner och övervaka patienternas behandling. Omvårdnadsbehovet varierar beroende på patienternas allmäntillstånd, vilket innebär att du både får utföra övervakande arbetsuppgifter och vara redo att hantera akuta situationer. Du har också möjlighet att ta egna ansvarsuppgifter. För att du ska känna dig trygg i rollen erbjuder vi en gedigen inskolning på åtta veckor. Efter avslutad och godkänd inskolning arbetar du som sjuksköterska med specialfunktion.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för medicinsk teknik.
Meriterande:
Tidigare yrkeserfarenhet, gärna inom slutenvårdDina personliga egenskaper
Du trivs med att arbeta i mindre arbetsgrupp. Vi ser att du är positiv, trygg och noggrann. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att arbeta personcentrerat.
Kom gärna och träffa oss, så berättar vi mer om vår fina verksamhet och vad vi kan erbjuda dig som vår nya kollega!Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:957". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
1:a linjens chef
Anna Dahlback 023-490351 Jobbnummer
9640637