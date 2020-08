Sjuksköterska dagtid till Hälsomottagningen - Lidingö Kommun - Sjuksköterskejobb i Lidingö

Prenumerera på nya jobb hos Lidingö Kommun

Lidingö Kommun / Sjuksköterskejobb / Lidingö2020-08-25Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag.I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå.Gå in på lidingo.se/jobb så får du veta hur det är. På riktigt.Hälsomottagningen ingår i Omsorgs- och socialförvaltningen som erbjuder stöd till Lidingöbor i livets alla skeenden och omfattar verksamhetsområdena socialpsykiatri, funktionsnedsättning, äldre och individ och familjeomsorgen. Hälsomottagningen ansvarar för hälso- och sjukvård, basal habilitering och rehabilitering upp till sjuksköterskenivå på våra grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet inom området för funktionsnedsättning och socialpsykiatrin.Vi söker nu en sjuksköterska på heltid 100%. Arbetstiden är förlagd under dagtid och vardagar.2020-08-25Som sjuksköterska hos oss möter du patienter med kognitiva funktionsnedsättningar med eller utan fysiska tilläggshandikapp och patienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har behov av särskilt stöd och service. På vår hälsomottagning arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast.Du har ansvar för läkemedelshantering, utför sjukvårdinsatser samt gör egna bedömningar och åtgärder utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Som sjuksköterska handleder och informerar du även verksamhetens medarbetare. Samverkan är en del i arbetet där tvärprofessionella möten med många olika samarbetsparter är av största vikt. Vi har ett nära samarbete med stödassistenter och chefer inom verksamheten.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning. Körkort är ett krav.För oss är det viktigt att du arbetar självständigt, är initiativrik och tar ansvar. Som person är du flexibel och har lätt för att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Välkommen med din ansökan idagIntervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.Tjänsten är ett vikariat på 1,5 år med möjlighet till förlängning, tillträde enligt överenskommelse.Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.KontaktinformationAjka Ikanovic, Enhetschef, 072-234 11 46Facklig representant, nås via stadens växel, 08-731 30 00ArbetsplatsLejonvägen 15181 32 LidingöVaraktighet, arbetstidHeltid. Visstid > 6 månader.Fast lönSista dag att ansöka är 2020-09-09Lidingö kommun5332943