Sjuksköterska dag/natt, Postoperation Falun
2026-02-26
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Gör skillnad. Varje dag.
Nu har du möjligheten att bli en i vårt team! Är du en ansvarstagande person som alltid sätter patienten i fokus? Då är detta tjänsten för dig! Vi välkomnar nu en sjuksköterska till vårt kompetenta och engagerade team på post-op i Falun.
Verksamhetsområde anestesi, operation, intensivvård Falun består av operationsavdelning, anestesimottagning, intensivvårdsavdelning, postoperativ avdelning, sterilteknisk enhet samt dagkirurgi.
Den postoperativa avdelningen består av 13 vårdplatser för patienter som genomgått en operation eller annat ingrepp som krävt någon form av anestesi. Vi är cirka 25 medarbetare och vår arbetsgrupp består av specialistsjuksköterskor, allmänsjuksköterskor och undersköterskor.
Arbete på post-op är omväxlande, lärorikt och utvecklande. Tillsammans med en undersköterska vårdar du både barn och vuxna med olika ingrepp. Du har nära kontakt med vårdavdelningar, anestesi/operation, dagkirurgi och anestesimottagning. I vår arbetsgrupp råder ett gott arbetsklimat med mycket teamkänsla.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att utföra pre- och postoperativa arbetsuppgifter. Arbetet innebär omvårdnadsansvar för patientens vård, där du är med och säkerställer att patienterna får bästa möjliga omhändertagande. Sjuksköterskor och undersköterskor arbetar i team med narkosläkare som alltid finns tillhands. Du utför medicinska ordinationer och ansvarar för postoperativ övervakning av vitala parametrar.
Vi erbjuder dig ett självständigt arbete med en stor variation i arbetet inom en bred operationsverksamhet med patienter i varierande åldrar. Du kommer att få en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. En anställning hos oss innebär dag-, kväll-, natt- och helgtjänstgöring.
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård
Meriterande:
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård, anestesi
Erfarenheter av liknande arbete
Vana av övervakning och postoperativ vårdDina personliga egenskaper
Som person är du ansvarsfull och trygg i din yrkesroll men också lyhörd och nyfiken på att lära nytt. Arbetet ställer krav på att du har ett flexibelt förhållningssätt till att arbeta under ändrade omständigheter och i ett varierande arbetstempo. Ditt arbetssätt präglas av att ha patienten och patientsäkerheten i fokus. Du trivs med att arbeta i team och bidrar aktivt till att skapa ett gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
Månadslön
