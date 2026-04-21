Sjuksköterska dag/natt, Ambulansen Vansbro
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Vansbro Visa alla sjuksköterskejobb i Vansbro
2026-04-21
, Malung-Sälen
, Gagnef
, Leksand
, Mora
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna - Hälso och sjukvården i Vansbro
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Ambulanssjukvården Dalarna är en länsklinik med 11 ambulansstationer från Särna i norr till Avesta i söder. Vår verksamhet kännetecknas av hög kompetens och kvalité där patientens bästa är i fokus. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en god ambulanssjukvård som är patientsäker och kunskapsbaserad för alla som bor och vistas i vårt län. Ambulanssjukvårdens ledord är Delaktighet - Engagemang - Framåtperspektiv - Helhetssyn. Vår vision är att vara ledande inom svensk Ambulanssjukvård!Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i Ambulanssjukvården arbetar du med prehospital akutsjukvård där du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Fokus ligger på god omvårdnad och medmänsklighet i patientmötet. Du arbetar både självständigt och i ett team där samarbete och utbyte av kunskaper ska verka för bästa möjliga omhändertagande av sjuka och skadade. Du arbetar utifrån gällande behandlingsriktlinjer för Ambulanssjukvården Dalarna.
På vår station i Vansbro arbetar 16 medarbetare som bemannar en dygnsbil, en bedömningsenhet samt en sjuktransport. Här har vi ett gott arbetsklimat och vi månar om varandra.
Vi arbetar med individuell schemaplanering och arbetet innebär tjänstgöring både dag, natt och helg. Anställningen innebär vikariat 2026-09-01 t o m 2027-08-31. Tillträde enligt överenskommelse.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård
Om du inte har specialistutbildning i ambulanssjukvård när du söker till oss ska du genomgå utbildningen inom en överenskommen tidsperiod. Visst stöd för att gå utbildningen ges av arbetsgivaren.
Du ska vara godkänd enligt ambulanssjukvården Dalarnas riktlinjer gällande anställningstester och introduktionsutbildning.
Körkort med behörighet att framföra personbil med totalvikt över 3,5 ton.
Simkunnighet 200 m, intyg krävs
Om du inte har behörigheten när du söker till oss måste du påbörja körkortsbehörighet C1 inom överenskommen tidsperiod. Arbetsgivaren står för hälsoundersökning och körskolekostnader.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, positiv inställning och engagemang. Du behöver vara trygg i din yrkesroll, ha ett genuint intresse för människor och alltid ha patienten i fokus. Du kan arbeta självständigt och klara av stressade situationer men trivs också att arbeta i team och bidra med dina kunskaper till ett bra arbetsklimat.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Vårdförbundet nås via växeln 023-490000
Fackförbund - Region Dalarna
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:421".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN
För detta jobb krävs körkort.
Region Dalarna - Hälso och sjukvården
Bitr avdelningschef
Monica Munters Monica.Munters@regiondalarna.se 070-3902732
9866641