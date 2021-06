Sjuksköterska Capio ASiH Norrort Vinsta/Västerort - Timanställni - Capio Sverige AB - Sjuksköterskejobb i Stockholm

Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm2021-06-30Nu finns det möjlighet att få arbeta hos oss som timanställd på Capio ASiH Norrort Vinsta/VästerortSom sjuksköterska hos oss utför du avancerad sjukvård i hemmet.Grunden i vår verksamhet är att vi ska möjliggöra för patienter att vara kvar hemma, så långt detta är möjligt. Du leder och deltar aktivt i planeringen runt patientens dagliga vård tillsammans med övriga i teamet. Du arbetar i ett tvärprofessionellt team, vilket betyder att du arbetar nära andra professioner som tillsammans verkar för att patienten ska uppnå högsta möjliga livskvalitet. Du samarbetar även med andra vårdgivare och deltar aktivt i verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete. Verksamheten bedrivs dygnet runt, som sjuksköterska hos oss erbjuder vi regelbunden handledning.Vi har ett öppet och positivt arbetsklimat med möjlighet till personlig utveckling och hög delaktighet. Vår ambition är att tillvarata samtliga medarbetares kompetens och tillsammans, på ett professionellt och engagerat sätt ge våra patienter den bästa vården.Vi utgår från våra lokaler i Vinsta/Vällingby. From 1 Juni har en utbyggnation av befintliga lokaler skett.Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet och eventuellt specialistutbildning, då du ska jobba självständigt i patientens hem, kunna prioritera och känna dig bekväm med att fatta beslut, i samråd med kollegor, patient samt närstående. Det är meriterande om du har erfarenhet av palliativ vård, ASIH vård, specialistutbildning inom vård av äldre, och/eller onkologi.Giltigt B-körkort är ett krav då vi vårdar patienterna i deras hem.Rekryteringen sker löpande.Capio Äldre och mobil vård omsätter en miljard kronor och har drygt 1000 medarbetare. Äldre och mobil vård erbjuder ett brett utbud av specialiserad sjukvård och består av: avancerad sjukvård i hemmet (ASiH), geriatrik, läkarbilar, läkare i särskilda boenden för äldre (SÄBO) primärvårdsrehabilitering, specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), specialiserad slutenvårdsrehabilitering. Vi har specialistkunskap inom ett flertal områden och personal med hög kompetens och lång erfarenhet vilket ger de rätta förutsättningarna för att kunna erbjuda sjukvård med fokus på trygghet och livskvalitet.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstidEnl ök. Tillträde: Enl ök Säsongsanställning2021-06-30Enl ökSista dag att ansöka är 2021-07-23Capio Sverige AB5838588