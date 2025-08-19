Sjuksköterska, BUP Akutavdelning
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i behov av akut psykiatrisk vård? Då kan vi erbjuda dig att göra verklig skillnad i unga människors liv och ett givande och utvecklande arbete i ett engagerat team.
Som sjuksköterska hos oss blir du en del av ett dedikerat team som arbetar med att ge akut psykiatrisk vård till barn och ungdomar i behov av psykiatrisk heldygnsvård. Våra patienter kan ha djupa depressioner, svår ångest, svåra ätstörningar, psykossjukdom och/eller har gjort ett suicidförsök.
Vi erbjuder ett varierande och meningsfullt arbete där du får möjlighet att arbete i nära samarbete med kollegor, patienter och deras familjer. Hos oss värdesätter vi en arbetsmiljö där vi stöttar och lär av varandra, delar kunskap och arbetar tillsammans för att ge den bästa möjliga vården till våra patienter.
Vi söker en sjuksköterska för timvikariat/vikariat som vill jobba hos oss. Arbetet innebär dag-, kväll-, natt- och helgarbete.
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med intresse för psykiatri. Du är en engagerad person och lagspelare, som trivs med att arbeta tillsammans med andra i ett team.
Som person är du inkännande, trygg och lyhörd - du har förmågan att möta barn och unga i svåra situationer med empati, gott bemötande och professionalism. Du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat genom att vara engagerad, lösningsfokuserad och genom att stötta dina kollegor i det dagliga arbetet. Erfarenhet av psykiatri är meriterande, men det viktigaste är din vilja att lära och utvecklas tillsammans med oss.
Din framtida arbetsplats
Din framtida arbetsplats Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning finns vid Länssjukhuset i Kalmar län i nybyggda lokaler.
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tillämpar individuell lönesättning
