Sjuksköterska Bloddialysmottagningen

NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Söker du ett stimulerande och betydelsefullt arbete där patienten alltid står i centrum, där du kombinerar omvårdnad, medicinsk teknik och utbildning av patienter? Vill du vara en del av ett team som bygger på samarbete och engagemang? Då är dialysmottagningen rätt arbetsplats för dig!
Dialys- och njursviktsmottagningen tillhör NU-sjukvårdens specialistmedicinklinik.
Till vår mottagning kommer patienter med akut- och kronisk njursvikt i olika stadier av sin njursjukdom och behandling. Vi har mottagningsverksamhet för njursvikt- och njurtransplanterade patienter samt dialys med en mottagning för bloddialys på NÄL, en bloddialysdialysfilial i Munkedal och en mottagning för peritonealdialys.
Arbetet hos oss på bloddialysen
Hos oss arbetar sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, köksbiträde och medicinsk tekniker i ett nära samarbete med patienten. Egenvård och delaktighet är centrala begrepp i vår verksamhet. Vi strävar efter att patienten själv ska kunna utföra hela eller delar av sin behandling. Mycket av ditt arbete som sjuksköterska hos oss består därför av att stötta och utbilda våra patienter till egenvård, självdialys och på sikt även hembehandling. Hos oss är ett personcentrerat arbetssätt en självklarhet!
Hos oss får du inskolning under 8-10 veckor med bredvidgång med erfaren sjuksköterska, därefter arbetar vi med mentorskap under första året. Fortbildning och kompetenshöjning är viktigt och vi har regelbundna utbildningstillfällen på mottagningen. Att arbeta hos oss på bloddialysen innebär också att bemanna Dialysfilialen i Munkedal, varför körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig ett varierande, utvecklande och spännande arbete. Den ena dagen är sällan den andra lik och du arbetar i varierande tempo i nära samarbete med erfarna kollegor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta med bloddialys. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och ett gott bemötande, är noggrann, ansvarstagande, flexibel och har ett metodiskt arbetssätt. Det är viktigt att du tycker om patientutbildning och har ett pedagogiskt arbetssätt. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2025-11-14Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
