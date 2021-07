Sjuksköterska/barnsjuksköterska till specialistmottagning - Region Uppsala - Sjuksköterskejobb i Uppsala

Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala2021-07-06Verksamhetsområde Akademiska barnsjukhusetMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Är du redo att prova något nytt? Är du sjuksköterska med intresse för barn? Vi stärker nu upp vår verksamhet med två sjuksköterskor.Vår verksamhetAkademiska barnsjukhuset är det lilla sjukhuset i det stora, med fyra slutenvårdsavdelningar och en stor öppenvårdsverksamhet. Vi har en hög specialistkompetens inom många medicinska specialiteter. Inom sektionen för specialiserad pediatrik finns tio specialistmottagningar samlade som tar ansvar för kroniskt sjuka barn inom allergi, cystisk fibros, diabetes, endokrinologi, gastroenterologi, HIV, kardiologi, obesitas, reumatologi, nefrologi och i viss mån ätstörning. Verksamhetens fokus ligger på barn och ungdomar som är i behov av specialiserad och högspecialiserad vård. Nu förstärker vi sjuksköterskeresursen på vår hjärtmottagning och på vår mag-tarmmottagning, där med fokus mot nutrition.Ditt uppdragHjärtmottagningen för barn och ungdom är en del av Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala, som gemensamt har Sveriges största barnkardiologiska mottagningsverksamhet. Som sjuksköterska är du med och handlägger barn med exempelvis medfödda hjärtfel, hjärtrytmrubbningar och hjärtmuskelsjukdomar och bistår med information till blivande föräldrar efter fosterkardiologisk diagnos av hjärtsjukdom. Sjuksköterskans roll i teamet är central och arbetet är omväxlande. I arbetsuppgifterna ingår, förutom traditionellt mottagningsarbete med kontaktsjuksköterskeroll, att självständigt genomföra sköterskebesök, där du starkt bidrar till en strukturerad uppföljning av barnen ur en mängd perspektiv såsom sjukdomens förlopp, tillväxt och utveckling.Mag- tarmmottagningen för barn och ungdom utgör tillsammans med barnkirurgin Barngastrocentrum och handlägger barn med behov av såväl C-läns vård och högspecialiserad riks- och regionsjukvårdvård. Som nutritionssjuksköterska på Barnsjukhuset arbetar du i team tillsammans med andra barnsjuksköterskor, dietister, gastroenterologer och kirurger. Ditt uppdrag sträcker sig utanför den egna sektionen och du arbetar som konsult för inneliggande barn på hela sjukhuset eftersom nutritionen är en mycket viktig aspekt inom all barnsjukvård men utgår från Mag- och tarmmottagningen. I arbetsuppgifterna ingår allt från provtagning, sondsättning, rådgivning och nutritionsmottagning, både i egen regi och tillsammans med andra i teamet. Arbetet med inneliggande patienter innefattar information och rådgivning pre- och postoperativt framför allt för gastrostomipatienter.Undervisning ingår också i sjuksköterskans arbetsuppgifter, vilket kan vara allt från att instruera i patientsituationen till att hålla föräldrautbildning eller utbildningar för personal. Eftersom vi arbetar inom en sektion med många smala specialitetsområden är samarbetet mellan de olika delarna inom sektionen mycket viktig. Inom verksamheten finns också en nära koppling till Uppsala universitet och forskning och utveckling är ett självklart inslag i arbetet.2021-07-06Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar och en nyfikenhet på det område du söker dig till. Du har god samarbetsförmåga, trivs med att arbeta i team och vill vara med och utveckla vår verksamhet.Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har specialistutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Framåtanda och utvecklingserfarenhet är meriterande liksom erfarenhet barnsjukvård, mottagningsarbete och koordinering av olika vårdinsatser för patienter. Som person är du engagerad, självständig och trygg i din roll som sjuksköterska. Du har lätt för att skapa goda relationer med såväl barn som vuxna. Du ser det som en självklarhet att bidra till kvalitetsutveckling och arbetar med tydligt patientfokus. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.Vi erbjuderTillträde september 2021 eller så snart som möjligtOmfattning hjärt-ssk: ca 75% (möjlighet till 100% anställning inom Barnsjukhuset finns) Omfattning mag-tarmmottagning/nutrition: 100% TillsvidareHos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Avdelningschef Charlotta Atuma 018-611 93 20facklig kontakt nås via växeln 018-611 00 00Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enl ök -Sista dag att ansöka är 2021-08-15REGION UPPSALA5849909