Sjuksköterska, Barnmottagningen, Lycksele

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Barn- och Ungdomscentrum (BUC) Västerbotten är en länsklinik med ca 400 anställda som ansvarar för all pediatrisk specialistvård i länet för barn och ungdomar i åldrarna 0-18 år. På barn- och ungdomscentrum ger vi hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje barn- och ungdoms unika behov och förutsättningar. Verksamheten är bred och spänner över flera medicinska områden.
Vill du vara del i att göra skillnad för barn och ungdomar som har behov av vård-, hälso- och rehabiliteringsinsatser?
Nu söker vi sjuksköterskor till två kombinationstjänster (alt deltidstjänster) till Barnmottagningen i Lycksele och annan enhet/klinik inom regionen med placering i Lycksele. Arbetet bjuder på stor omväxling och är mycket varierat avseende innehåll då du ges möjlighet att arbeta och utvecklas inom två olika inriktningar. Du är en del av personalgruppen vid respektive enhet och jobbar i nära samarbete med övriga yrkeskategorier.
Vi ser ett stort värde i att våra sjuksköterskor har en bred kompetens och får möjlighet till ökad personlig utveckling genom att arbeta i två verksamheter.
Vår arbetsplats karaktäriseras av värme och omtanke och vi värdesätter en god sammanhållning inom kliniken. Om du värderar ett bra teamarbete och söker variationsrika arbetsdagar i en verksamhet som arbetar med att skapa framtidens hälso- och sjukvård så är detta en arbetsplats för dig.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Arbetet utförs på barnmottagningen och på en annan enhet/klinik i Lycksele. Detta kan innebära att du behåller placeringen vid din nuvarande arbetsplats och kombinerar detta med arbete på barnmottagningen under förutsättning att nuvarande chef är positiv till sådant upplägg. Arbetstiden under veckan fördelas mellan de två arbetsplatserna i dialog med ansvariga chefer utifrån verksamheternas behov. Du arbetar ca 50 % av tiden på barnmottagningen och ca. 50 % på annan enhet/klinik. Arbetsinnehållet anpassas efter din kompetens, intresse i rollen som sjuksköterska och verksamheternas behov. Arbetstiden på barnmottagningen är förlagd dagtid på vardagar.
Arbetet på barnmottagningen består av planerad mottagning dagtid för barn 0-18 år med behov av specialistvård. Arbetet utförs med inriktning på individbaserad vård i team där medicinskt ansvariga läkare ingår och med tillgång till ett nära samarbete med barnmottagningen i Umeå. Du kommer att arbeta inom en bred pediatrisk verksamhet där det förekommer varierande arbetsuppgifter. Arbetet innebär bland annat att sitta i telefonrådgivning, hålla i egen sköterskemottagning, provtagning, genomföra spirometrier samt ge vaccinationer.
På barnmottagningen kommer du att arbeta sida vid sida med en sjuksköterskekollega och du ges möjlighet till kontinuerligt stöd i arbetet från vår kunniga sjuksköterskegrupp på barnmottagningen i Umeå. Utöver arbetet på mottagningen kommer du även ha förmånen att få utvecklas inom ett av våra specialistområden.
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får barnen och ungdomarna samt deras anhöriga att känna sig trygga. Du arbetar mot verksamhetens uppsatta mål och är en del i de utvecklingsarbeten som pågår på enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet från yrket och vi ser det som meriterande om du har påbyggnadsutbildning inom hälso-sjukvård för barn och ungdomar.
Vi välkomnar dig som har ett genuint intresse för barnsjukvård. Som person har du ett öppet förhållningssätt och ser möjligheter i stället för svårigheter. Din inställning bidrar till ett bra arbetsklimat där vi alla samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter.
Vi värderar god kommunikativ förmåga och ett fint bemötande mot både patienter, anhöriga och kollegor väldigt högt.
Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du tycker om att samarbeta, är lyhörd, tålmodig och delar med dig av din kunskap.
Ditt arbetssätt präglas av prestigelöshet och flexibilitet när situationen kräver det. Vi ser därtill att du är utvecklingsinriktad, nyfiken samt engagerad och kreativ vid problemlösning.
Stor vikt kommer att läggas vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar. Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285922". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Barn och ungdomscentrum Kontakt
Avdelningschef
Veronica Mårtensson veronica.martensson@regionvasterbotten.se 090-785 21 29 Jobbnummer
9574300