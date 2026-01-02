Sjuksköterska Barn-och ungdomsavdelningen
Barn- och ungdomsavdelningen Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2026-01-02Om företaget
Letar du efter din nästa utmaning där du får utvecklas både i din profession och som person? Då ska du inte tveka att söka dig till oss!
Barn- och ungdomskliniken Sörmland är en länsklinik med verksamhet vid länets tre sjukhus. Barnkliniken på Mälarsjukhuset består av neonatalavdelning och barn- och ungdomsavdelning, barnmottagning samt dagvård. Barn-och ungdomsavdelningen är den enda slutenvårdsavdelningen för barn och ungdomar mellan 0-18 år i Sörmland.
Vi bedriver vård av barn och ungdomar inom specialiteterna barnmedicin, barnkirurgi, barnortopedi samt öron- näsa- och halssjukdomar. Det är ett mycket varierande och roligt arbete där vi har barn i alla åldrar och många olika diagnoser som vi vårdar. Vi arbetar med visionen "Sörmlands barn, trygga i våra händer" och strävar efter att ha hög kompetens hos personalen och att vi alltid har fokus på familjens rätt att få vara delaktig i vården av sitt barn. Vårt engagemang för hela familjen är starkt och vi arbetar efter NOBAB:s standard och FN:s barnkonvention.
Hos oss får du de mindre sjukhusens fördelar med en personlig och nära känsla samtidigt som vi har en högkvalitativ vård och behandling. Avdelningen kan kallas "ett litet sjukhus i sjukhuset" vilket ger spännande utmaningar och bred kompetens.
Nu söker vi dig som vill vara med att göra barnsjukvården i Sörmland till Sveriges bästa. Vill du vara med och göra skillnad?Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att få ett intressant, omväxlande och självständigt arbete. Du får bedöma och utföra pediatriskt omvårdnadsarbete på barn och ungdomar i alla åldrar. Du kommer att möta en stor variation av olika diagnoser och sjukdomsbilder vilket ger en bred kunskap inom pediatrisk akutsjukvård. Du har ett tätt samarbete med dina andra kollegor på enheten, både sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.
Som anställd hos oss får du en individuellt anpassad inskolning och internutbildningar kontinuerligt över året. Vi är även måna om att hålla oss uppdaterade inom området och hoppas att du som söker också är det.
Din kompetens
För att arbeta som sjuksköterska hos oss behöver du vara legitimerad sjuksköterska, och gärna med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Det är meriterande om du har erfarenheter kring barnsjukvård.
Som person är du lugn, trygg och ansvarsfull i din yrkesroll. Du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienterna och deras anhöriga. Du arbetar barnanpassat och tänker på familjens rätt att få vara delaktig i vården av sitt barn. Du tycker om att arbeta i team, likväl som du har lätt för att arbeta självständigt och har förmågan att planera och prioritera ditt arbete. Du tycker om ett varierat arbetstempo och är flexibel och lösningsfokuserad. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig en trygg anställning med goda möjligheter till karriär- och yrkesutveckling. Du kommer även att ha möjlighet att ingå i specialistgrupper som har som uppdrag att driva vården framåt.
Har vi väckt ditt intresse? Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform
Vikariatsanställning 100% tom 2026-09-01, dag/kväll/natt och helgtjänstgöring med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef barn- och ungdomsavdelningen Linda Book, 076-696 17 40.
Bitr. Vårdenhetschef barn- och ungdomsavdelningen Marcus Ejdetjärn, 076-724 35 70.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på barn- och ungdomsavdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-29.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
