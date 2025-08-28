Sjuksköterska barn
Tycker du om och vill möta både barn och ungdomar i ett omväxlande och stimulerande arbete, då har vi jobbet för dig! Arbetet på barnkliniken bedrivs i team som består av läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor, ni kommer ha ett nära samarbete.
Hos oss får du möjlighet att jobba inom många olika specialiteter t ex inom ortopedi, kirurgi och öron-näsa-hals. Det ger en spännande möjlighet till variation i ditt arbete och du kommer att möta och lära om många olika medicinska tillstånd och områden. Vi är en mindre klinik, vilket ger stor möjlighet att påverka med korta beslutsvägar. Arbetstiderna ger dig en variation med arbete dag/kväll/natt samt helgtjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som är barnsjuksköterska alternativt dig som har ett genuint intresse för barn och ungdomar och är legitimerad sjuksköterska. Vi värdesätter ditt stora engagemang för barn, ungdomar och deras familjer. Du är noggrann, strukturerad och har en god samarbetsförmåga samt kan hantera olika situationer som kan uppstå i arbetet. Du har också goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med klinikens värdeord: omtanke, bemötande och skicklighet.
Vi tillämpar löpande urval och tillsättning av tjänsten kan komma ske före sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan till oss redan idag!
Din framtida arbetsplats
Vår arbetsplats kännetecknas av ett gott arbetsklimat där vi tar väl hand om varandra. Vi har ett nära samarbete mellan de olika professionerna och lägger stor vikt på kontinuerligt lärande i form av internutbildningar. Barn- och ungdomsklinikens uppdrag är att ta emot barn i åldrarna 0-18 år. Kliniken är specialiserad på somatisk vård som omfattar medicinsk utredning, behandling och omvårdnad. Uppdraget omfattar hela bredden av barnmedicinska problem samt slutenvård inom kirurgi, ortopedi, hud, ögon och öron samt i vissa fall även barn- och ungdomspsykiatri.
Kliniken består av två öppenvårdsavdelningar och en vårdavdelning. Vårdavdelningen har 12 vårdplatser fördelat på sju avdelningsplatser och fem neonatalplatser. Här finns även dagsjukvård, barn-och ungdomsmottagning samt sjukhusskola. Vårt mål är att alltid ha en hög medicinsk kvalitet i kombination med ett gott omhändertagande.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
