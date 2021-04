Sjuksköterska Avdelning 63 Kava - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Trollhättan

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Trollhättan2021-04-06NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 400 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Söker du utveckling? Vi kan erbjuda dig ett spännande arbete där du får möjlighet till just detta! Varmt välkommen att söka tjänst som sjuksköterska hos oss på avdelning 63/KAVA!KAVA - Kirurgisk akutvårdsavdelningVi ska bli Sveriges bästa akutvårdsavdelning, vill du vara med oss? Missa inte chansen att söka vår tjänst som sjuksköterska natt på avdelning 63/KAVA.Hos oss får du ett stimulerande och utvecklande arbete med ett snabbt flöde av patienter med både akutkirurgiska åkommor samt traumapatienter.Avdelningen är inriktad mot patienter med behov av snabbt och adekvat kirurgiskt omhändertagande. Vi har korta vårdtider och tar emot patienter som kommer via akutmottagningen och som behöver inneliggande vård för observation, utredning och/eller kirurgisk åtgärd. Vårdavdelningen bedriver också öppenvårdsverksamhet (så kallad integrerad mottagning) på kirurgmottagningen, NÄL. Vi har 26 slutenvårdsplatser och är bemannade med egen personal.Är din egna kompetensutveckling viktigt för dig? När du känner dig varm i kläderna på avdelningen diskuterar vi gärna en individuell utvecklingsplan för dig!Om digVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Gärna med erfarenhet från kirurgisk vårdavdelning, traumavård eller akutsjukvård. Är du specialistutbildad inom kirurgisk vård kan vi även erbjuda dig andra spännande uppdrag inom enheten som en del av din tjänst.Som person är du ansvarstagande, flexibel och stresstålig. Du har inga problem för samarbete och tycker det är av stor vikt att upprätthålla en god arbetsmiljö tillsammans med dina kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.2021-04-06Arbetstiden är förlagd till dag/kväll.Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.Välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-27VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5674455