Sjuksköterska, avd 7 och 8, Rättspsykiatrin
2026-01-21
Rättspsykiatrin i Örebro består av fyra avdelningar med sammanlagt 34 slutenvårdsplatser och en öppenvårdsenhet. I denna rekrytering söker vi sjuksköterskor till slutenvården på avdelningarna sex, sju och åtta. Patienterna som befinner sig här har blivit överflyttade till vård i stället för fängelse och vårdas enligt Lagen om Rättspsykiatrisk Vård (LRV). Patienterna har generellt en komplex problematik viket gör arbetet varierande och stimulerande. När du börjar arbeta hos oss får du en adekvat introduktion och under anställningen erbjuds du fortlöpande möjligheter till kompetensutveckling. Vi söker nu engagerade sjuksköterskor som med drivkraft och intresse vill arbeta med patienter dömda till rättspsykiatrisk vård. Här välkomnas du till en trivsam arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och i verksamheten bedrivs flera olika projekt i syfte att förbättra vården och patientens delaktighet.
Inom den rättspsykiatriska verksamheten utreder, behandlar och rehabiliterar vi personer dömda till rättspsykiatrisk vård. Verksamheten består av ett antal vårdavdelningar samt ett öppenvårdsteam. Tillsammans är vi runt 90 medarbetare som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vården är personcentrerad med patienten i fokus och som sjuksköterska är du den i teamet som är ansvarig för den psykiatriska omvårdnaden i patientens behandling. Du arbetar tillsammans med skötare, läkare, psykolog, arbetsterapeut och kurator. Du kommer vara så kallad patientansvarig sjuksköterska där du har en central roll i teamet i arbetet med att planera, genomföra och utvärdera patienternas vård. Arbetsuppgifterna är varierande och du arbetar både individuellt och i gruppaktiviteter kring patienterna. Du förväntas även att bidra till verksamhetens utveckling och ta ansvar för att förbättra de delar av vården du ansvarar för.
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev.
