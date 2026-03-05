Sjuksköterska avd 49 VO Ögon, USÖ
På vårdavdelningen träffar du patienter i olika åldrar som behandlas för medicinska och kirurgiska ögonsjukdomar. Vi erbjuder ett stimulerande arbete inom bas- och högspecialiserad ögonkirurgi och i nära samarbete med klinikens övriga enheter.
Verksamhetsområde ögon är en av Sveriges fem största ögonverksamheter. Vår universitetssjukvård består av två enheter. En medicinsk enhet med stor öppenvårdsverksamhet och en kirurgisk enhet. Öppenvården har en teambaserad verksamhet inom allmänoftalmologi, glaukom, medicinsk retina, barn- och skelning, neurooftalmologi och uveit. På den kirurgiska enheten finns en stor vitreo-retinalkirurgisk sektion samt en främre segmentskirurgisk sektion med ett hornhinnecentrum. Totalt är vi drygt 130 anställda i verksamheten. Vi strävar efter att vara i frontlinjen med hög medicinsk kvalitet inom flera områden, bland annat medicinsk retina. Här finns avancerad utrustning med bland annat navigerad retinallaser och wide-field imaging. Här finns en lång tradition av att delta i internationella kliniska läkemedelsprövningar och goda möjligheter för forskning. Universitetssjukhuset har ett nära samarbete med Örebro universitet, där bland annat läkarutbildning finns. Verksamhetsområdet ögon har en aktiv undervisnings- och utbildningsverksamhet. Här finns forskningsaktivitet och goda möjligheter för FoU-intresserade medarbetare.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sjuksköterska avd 49 VO Ögon, USÖPubliceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Vårdavdelningen består av 12 vårdplatser som är öppen dygnet runt. Här tar vi hand om både akuta och elektiva patienter som ska opereras. Kvällar, nätter och helger har vi vår akuta mottagningsverksamhet samt rådgivningstelefon på avdelning 49. Du kommer lära dig arbeta med teknisk apparatur inom ögonsjukvård samt synprova mm. Vårdavdelningen har hög omsättning av patienter och medelvårdtiden är två dygn. Många av våra patienter kommer från andra län.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker en sjuksköterska som är engagerad, flexibel, ser förändringar som en möjlighet, gillar nya spännande utmaningar och vill bidra med din kunskap och kompetens. Du tycker om att arbeta självständigt och gillar att arbeta med teknisk utrustning. Lyhördhet, samarbetsförmåga och flexibilitet ser vi som viktiga personliga egenskaper. Om intresse finns kan möjlighet till vidareutbildning inom ögonsjukvård diskuteras.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
