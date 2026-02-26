Sjuksköterska, ambulanssjukvården
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Nässjö Visa alla sjuksköterskejobb i Nässjö
2026-02-26
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Nässjö
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Ambulansområde öster, ambulanssjukvården
Är du legitimerad sjuksköterska och trivs med tempo, variation och nära samarbete? Ambulansområde öster söker nu legitimerade sjuksköterskor som vill arbeta nära patienten och skapa trygghet - varje dag. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som sjuksköterska inom ambulanssjukvården
Som sjuksköterska arbetar du tillsammans med en ambulanssjukvårdare eller annan sjuksköterska som har grund- eller specialistutbildning. Tillsammans bedömer och behandlar ni patienten i hemmet, på skadeplatsen och under transport till vårdinrättning. Ni utför även överflyttningar av patienter mellan olika vårdinrättningar, både inom och utom länet.
Som medarbetare i ambulanssjukvården har du tillgång till avancerad utrustning som exempelvis hjärtstartare, mekanisk hjärtkompression och en mängd läkemedel. I det dagliga arbetet möter du alla typer av patienter, där ditt arbete innebär att ge en god och säker vård utifrån patientens behov. Ditt arbete är därför varierande och ingen dag är den andra lik.
Vi erbjuder vikariat på ett år med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Ambulanssjukvården har utvecklats de senaste åren och erbjuder en alltmer avancerad vård redan innan ambulansen kommer till sjukhuset. Ambulanssjukvårdens vision är bästa möjliga ambulanssjukvård och en attraktiv arbetsplats med patienten i centrum.
I Region Jönköpings län finns 25 ambulanser, inklusive en lättvårdsambulans samt en transportambulans fördelade på tolv stationer. Ambulanssjukvården består av tre ambulansområden, varav område öster är ett av dem och har stationer i Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Sävsjö, Tranås och Aneby. Här kan du läsa mer om ambulanssjukvården som arbetsplats: Ambulanssjukvården som arbetsplats. (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/ambulanssjukvarden-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2026-02-26Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst ett, gärna flera års erfarenhet av somatisk sjukvård. Har du dessutom någon av följande specialistutbildningar är det meriterande:
• Ambulanssjukvård
• Anestesisjukvård
• Intensivvård
• Akutsjukvård
Du är en van förare och har lägst B-körkort. Det är viktigt att du har bra kondition och god fysisk arbetsförmåga, detta både för din och patientens skull. Att arbeta inom ambulanssjukvården ställer även krav på personlig mognad och gott omdöme. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person är du trygg och stabil med en god förmåga att skilja på det personliga och det professionella. Det är viktigt att du är trygg med att fatta egna beslut i ditt arbete. Arbetet innebär även ett tätt samarbete i team, därför behöver du ha en god förmåga att samarbeta med andra människor och kommunicera på ett tydligt sätt. Då du dagligen möter patienter och anhöriga är det även mycket viktigt att du har ett empatiskt sätt och ett gott bemötande.
Vårt erbjudande till dig
Ambulanssjukvården är en arbetsplats som erbjuder stor frihet under ansvar. Arbetet är omväxlande och utmanande där du som medarbetare ställs inför problemlösning i vardagen och får använda hela din yrkeskompetens för att kunna tillgodose patientens behov.
Vi är en utbildningsintensiv verksamhet och det finns stora möjligheter till kompetensutveckling inom olika ansvarsområden. Ambulanssjukvården är en aktiv och kreativ organisation, där vi arbetar tillsammans för en hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö. Följ gärna vår vardag på Instagram! (https://www.instagram.com/ambulansregionjonkopingslan/)
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här. (https://rjl.se/formaner)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
• Områdeschef Emelie Pettersson, 073-08 69 339, emelie.pettersson@rjl.se
.
• Områdeschef Erik Nilsson, 070-88 84 281, erik.k.nilsson@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Din ansökan ska innehålla CV, sjuksköterskelegitimation, intyg på specialistutbildning och övriga intyg som styrker ditt CV. Du laddar upp dessa i vårt rekryteringssystem när du ansöker.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. I vår rekryteringsprocess ingår, utöver intervjuer och referenstagning, också ett antal tester som du kommer att få genomgå inför eventuell anställning. Dessa tester är fystest, bärtest och körtest. Sista ansökningsdag är den 22 mars.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M300/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9765110