Sjuksköterska, Akutmottagningen Umeå
Region Västerbotten, Akutklinik Umeå / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-01-27
Akutmottagningen i Umeå växer - därför behöver vi bli fler. Vi söker nu sjuksköterskor som vill bidra med engagemang och kompetens till vår mottagning.
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
På akutmottagningen har vi öppet dygnet runt och tar emot sjuka och skadade som behöver akut vård. Det betyder att vi arbetar hela dygnet både vardag och helg och vi tar emot ca 47 000 patienter per år i Umeå. Vid akutmottagningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare i team tillsammans med akutläkare och läkare från olika specialiteter. Arbetet på akutmottagningen är kvalificerat och kräver flexibilitet och god samarbetsförmåga. Vid vår akutmottagning har du även möjlighet att välja modifierad arbetstidsmodell 3-3 vilket är en arbetstidsmodell som möjliggör mer tid för återhämtning.
Nytt i år är att primärvårdsjouren i Umeå stänger och vi öppnar då även en primärvårdsakut i akutmottagningens regi. Detta gör vi genom att utveckla flöden och arbetssätt för att effektivisera hanteringen av primärvårdspatienter med akuta problem. Målet är att skapa förutsättningar för vård på rätt sätt, rätt plats och i rätt tid.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Hos oss möter du patienter i alla åldrar och med alla tänkbara tillstånd, från mindre skador till akuta och livshotande situationer. Som sjuksköterska är du den som skapar struktur när tempot är högt, som prioriterar rätt åtgärder och som med din trygghet och professionalism får både patienter och kollegor att känna sig i goda händer.
I din roll genomför du triage, gör medicinska bedömningar och säkerställer att varje patient får rätt vård vid rätt tidpunkt. Du arbetar med provtagning, läkemedelshantering, övervakning av vitalparametrar, hantering av medicinteknisk utrustning och utför akuta vårdåtgärder tillsammans med ett engagerat team av läkare, undersköterskor och andra specialister.
På akutmottagningen får du möjlighet att använda hela din kliniska bredd samtidigt som du utvecklas i takt med uppdraget. Du blir en viktig del av ett team där ni tillsammans skapar en trygg, effektiv och personcentrerad vård för varje person som kommer in genom dörrarna.
Det här är jobbet för dig som vill utmanas, växa och varje dag bidra till att människor får rätt vård i rätt tid. Ett arbete där du gör skillnad, på riktigt.
Vi vill att du får en trygg start hos oss därför kommer du att få ett individuellt utarbetat introduktionsprogram när du börjar hos oss.
Låter detta intressant - tveka inte att söka!
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av akutsjukvård och/eller ambulanssjukvård samt vidareutbildning inom distrikt/barn, anestesi eller IVA är meriterande.
Vi söker dig som trivs med ett varierat arbete och som har förmågan att kunna skifta fokus när tempot i arbetet växlar. Du gillar att arbeta under tidvis press och din trygghet i din profession gör att du samtidigt kan bibehålla ett lugn och skärpa i ditt arbete.
Du tar självständigt ansvar för dina uppgifter samtidigt ser du värdet av ett gott samarbete och bidrar aktivt till det genom att vara närvarande på ett sätt som skapar förtroende både hos patienter, anhöriga och kollegor. Du har ett genuint intresse för akutsjukvård och det märks i hur du håller dig uppdaterad, reflekterar över arbetssätt och vill vara med och utveckla mottagningen tillsammans med oss.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Region Västerbotten, Akutklinik Umeå
biträdande avdelningschef
Jenny Hariz 072-577 34 18
