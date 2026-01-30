Sjuksköterska akutgeriatriska avdelningen
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping Visa alla sjuksköterskejobb i Nyköping
2026-01-30
Kliniken för akut geriatrik, stroke och palliativ vård (KASP), Nyköpings lasarett
Välkommen till en trevlig mångkulturell och inkluderande verksamhet med stort engagemang hos ledningen och medarbetare!
Kom och jobba med oss i vårt multiprofessionella team med geriatriska patienter. Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Vi erbjuder dig ett varierande och omväxlande arbete där vi aktivt arbetar för den multisjuka äldre patienten. Många av dom vi möter har inte bara en sjukdom utan ofta flera som vi behöver ta hänsyn till och behandla utifrån en helhetsperspektiv. Detta innebär att patienten får träffa många olika professioner, teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist och kurator. Hos oss lär vi känna patienterna och vårt mål är att få en god relation, då vi arbetar personcentrerat.
Vi bedriver akutgeriatrisk slutenvård med direkt intag dygnet runt via akuten. Vi har även en specialistmottagning för utredning av minnesproblematik samt ett mobilt team ALMA. Avdelningen har 12 vårdplatser.
Geriatriska avdelningen har anammat nya arbetssätt och förbättringar där våra medarbetare har varit drivande, bland annat jobbar vi aktivt med trygg och säker utskrivning samt med att förebygga vårdskador hos våra äldre patienter. Öppenhet för just förändringar är viktigt hos oss och att du gillar att vara en del av ett härligt gäng där skrattet och omtanken alltid finns närvarande. Vi tror också att du är en person som på ett empatiskt sätt kan leva dig in i patientens och de anhörigas situation.
Avdelningen är Silviacertifierad i demensvård.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ingår bland annat läkemedelsadministrering, omvårdnad, centrala infarter, såromläggningar, blodtransfusioner, handledning av studenter. Hos oss får du goda möjligheter att utvecklas och variera dina arbetsuppgifter i samverkan med hela teamet.
Vi har vårdledare som arbetar aktivt med utveckling av rutiner och fungerar som stöd till dig som medarbetare.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska gärna med erfarenhet av geriatrisk vård.
Du är öppen för förändringar, nya idéer och arbetssätt samt strukturerad och organiserad. Du tycker om att arbeta i team och har ett stort intresse för den geriatriskt multisjuka patienten. Vi lägger väldigt stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform och sysselsättningsgrad
Vi erbjuder tillsvidareanställning på hel- eller deltidstjänst med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschefer akutgeriatriska avdelningen
Ulrika Wahlström, 076-724 75 21.
Jonas Olsson, 073-866 66 08.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på akutgeriatriska avdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-26.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
