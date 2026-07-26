Sjuksköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Sävsjö Visa alla sjuksköterskejobb i Sävsjö
2026-07-26
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Bra Liv Sävsjö vårdcentral
Är du redo för en ny utmaning och vill vara en del av vårt team? Tveka då inte att söka tjänsten som sjuksköterska till Bra Liv Sävsjö vårdcentral / Vridgstad vårdcentralfilial.
Rollen som sjuksköterska
I rollen som sjuksköterska ska du kunna arbeta självständigt och strukturerat, och uppskattar samtidigt att vara en del av vårt gemensamma arbete. Att ge god service och arbeta patientsäkert är en självklarhet för dig, och du har lätt att anpassa dig efter förändrade omständigheter när det behövs.
Vi värdesätter egenskaper som god kommunikationsförmåga, engagemang, flexibilitet och positiv attityd. Vår värdegrund är helhet, omtanke, kvalité och vi har bemötandet med patienten i fokus.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Din blivande arbetsplats
På Bra Liv Sävsjö vårdcentral arbetar en erfaren och kunnig medarbetargrupp, som ger våra patienter god kontinuitet och gott bemötande vilket leder till goda resultat. Vårdcentralen har cirka 11 500 listade patienter, 55 medarbetare och ingår i Vårdcentralerna Bra Liv. Vår gemensamma målsättning är "en bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Vårdcentralen är belägen på det småländska höglandet.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Som medarbetare inom Bra Liv gör du skillnad för många - på riktigt. Genom att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. Målsättningen hos oss är att varje patient ska lämna oss med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på och professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet om vad nästa steg är.
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Liv https://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-07-26Profil
Vi söker nu dig som är legitimerad sjuksköterska. Då arbete på kvällar och helger kan förekomma på vår Närakut är B- körkort ett krav för tjänsten. Vi ser gärna att du har tidigare primärvårdserfarenhet, men det är inget krav. Digital vårderfarenhet är meriterande, men är inget krav.
Du kan arbeta självständigt men också tillsammans med olika yrkesprofessioner, är engagerad och ansvarsfull och förstår vikten av ett gott bemötande. Du är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss. Du tar till dig ny kunskap och kan fungera som en kunskapsresurs för dina kollegor. Du anpassar ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation.
Tjänsten innebär ett varierat arbete som kombinerar eget mottagningsansvar, telefonrådgivning via Tele Q, samtidigt som du hanterar administrativa uppgifter som är en naturlig del av tjänsten samt nära samarbete med kollegor inom teamet. För oss väger en positiv attityd till dina kollegor och ditt arbete tungt också. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Vi utlyser två tjänster. Den ena tjänsten är ett föräldravikariat på heltid (100 %) under ett års tid. Den andra tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %). Startdatum för båda tjänsterna sker enligt överenskommelse.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du:
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling
• En bra, härlig och kompetent personalgrupp där du får god handledning
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
• En god och fin arbetsmiljö
• Möjlighet till att påverka ditt schema samt att till viss del kunna jobba hemifrån/distans?
På Bra Liv Sävsjö vårdcentral hjälps vi åt och har roligt tillsammans!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor vänligen kontakta
vårdenhetschef Miranda Wixengård,
telefon 010- 243 86 02
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 16 augusti, urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B477/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10011536