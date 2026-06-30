Sjuksköterska
Capio Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-06-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Malmö
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Välkommen till Capio Vårdcentral Limhamn!
Hos oss har vi samlat all vår kunskap under ett och samma tak, vilket skapat ett tryggt och kompetent team med lång erfarenhet av primärvård. Vi är ett härligt gäng på 47 engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad för våra cirka 13 200 listade patienter – från första besöket och genom hela livet.
Vårt fokus ligger i tvärprofessionellt teamarbete med dagliga teamronder där vi tillsammans tar ansvar för våra patienter. Här har vi en kultur där vi litar på varandras kompetens och stöttar varandra – oavsett om det gäller diabetes, hypertoni, astma/KOL eller barnhälsovård. Tillsammans skapar vi vård av hög kvalitet, med både hjärta och hjärna – och med hög tillgänglighet, både fysiskt och digitalt.
Vårdcentralen ligger mitt i Limhamns centrum, med bra bussförbindelser och hållplats bara ett par minuter bort.
Din roll
Vill du göra skillnad – på riktigt? Kom och bli en del av vårt team!
Vi på Capio Vårdcentral Limhamn söker nu en sjuksköterska. Vi behöver förstärka vårt team och kanske är det just du som vill hoppa in och bidra med din kompetens och energi.
Dina arbetsuppgifter är omväxlande och kommer bestå av telefonrådgivning, chatt, mottagningsarbete, bedömning av akuta patienter. Arbetet är till stor del självständigt vilken innebär att kunna göra egna bedömningar och fatta egna beslut. På vår enhet arbetar vi dagligen med sambedömning där du som sjuksköterska tillsammans med läkaren och andra professioner bedömer patienterna.
Du blir en viktig del av vårt team, där vi jobbar tillsammans men också litar på varandras förmåga att fatta egna beslut och göra kloka bedömningar.
Vi lovar ett varmt välkomnande, ett engagerat gäng och en arbetsplats där du får vara med och påverka – varje dag.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett jobb – du får en arbetsplats att trivas på! Vi erbjuder en positiv och utvecklande miljö där patienten alltid står i centrum. Här är det nära mellan idé och beslut – tack vare vår lokala självstyrning och det starka engagemanget från våra medarbetare. Du får vara med och påverka, och din röst räknas!
Samtidigt har vi tryggheten i en större organisation i ryggen, som ger stöd, möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Det bästa av två världar – det lilla, snabba och personliga, kombinerat med det stora och stabila.
Dessutom erbjuder vi även följande:
Ex: • Kollektivavtal • Närvarande chef • Kompetensutveckling, både internt och externt • Friskvårdsbidrag • Frukost varje dag • En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet, är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Har du arbetat i primärvården tidigare är det meriterande.
Du är noggrann i ditt arbete, har förmåga till flexibilitet och kan anpassa tempo och arbetsmetoder efter vad varje situation kräver. Vi värdesätter laganda och förmåga att ta initiativ. Som person är du tydlig och förtroendeingivande samt har god förmåga att strukturera och prioritera. Du är engagerad och noga med att alltid hålla hög kvalitet i ditt arbete.
Inför en tillsvidareanställning tillämpar vi alltid sex månaders provanställning.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-06-30
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7993511-2078066". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Järnvägsgatan 56 (visa karta
)
216 16 LIMHAMN Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9985324