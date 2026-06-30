Sjuksköterska
Piteå Kommun / Sjuksköterskejobb / Piteå Visa alla sjuksköterskejobb i Piteå
2026-06-30
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Socialtjänsten är Piteå kommuns största förvaltning med cirka 1700 medarbetare. Med brukaren i centrum samordnas de insatser som behövs. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får vara med och utveckla socialtjänsten tillsammans med fantastiska kollegor.
Just nu söker vi en legitimerad sjuksköterska som vill bli en del av vårt team och bidra till en personcentrerad och hälsofrämjande vård. Vi erbjuder en tillsvidareanställning. Välkommen med din ansökan!
I Utredningsteamet ingår sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, totalt 16 personer. De arbetar med utredning i ordinärt boende tillsammans med undersköterskorna i Vård och Omsorgsteamet och inne på enheten för korttidsvistelse, Trädgårdens Äldrecentra. Där finns 36 dygnet runt platser för utredning/avlösning/växelvård för kortare vistelse.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du en självständig och flexibel roll i verksamheten. Tillsammans med övriga sjuksköterskor ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende samt på Trädgårdens äldrecentra, där utredningsteamet är inkopplat. Vår målgrupp är i huvudsak personer över 65 år.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda, bedöma och utföra insatser, samt att stödja den enskilde till ökad självständighet. I rollen ingår även sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Tillsammans med teamet handleder och stöttar du andra yrkesgrupper i deras utveckling.
Arbetet är varierande och innebär många kontakter med patienter, anhöriga, kollegor och andra aktörer både inom och utanför organisationen. Arbetstiden är i huvudsak förlagd till måndag–fredag, med helgtjänstgöring var nionde helg tillsammans med hemsjukvårdens distriktssköterskor.
Vi erbjuder introduktion och handledning för att skapa goda förutsättningar i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård eller annan vidareutbildning som arbetsgivaren finner lämplig. En vilja att hålla dig uppdaterad och engagerad inom ditt yrkesområde är en förutsättning för att lyckas i rollen.
Du ska kunna arbeta självständigt och vara initiativrik, ansvarstagande samt flexibel. Arbetet förutsätter att du är strukturerad, har öga för detaljer och en god förmåga att prioritera. Du har även en väl utvecklad planerings- och samarbetsförmåga.
Som person har du ett gott bemötande, är pedagogisk i din kommunikation och trivs med att arbeta nära i team. Förmågan att se möjligheter och lösningar ur ett helhetsperspektiv är en viktig egenskap hos dig.
B-körkort är ett krav.
Om anställningen
Detta är ett heltidsjobb, arbetstiden är i huvudsak måndag till fredag, helgtjänstgöring ingår tillsammans med Hemsjukvårdens distriktssköterskor samt vissa bedömningar i ordinärt boeende.
För arbete med äldre eller vuxna personer med funktionsnedsättning krävs, innan anställning kan påbörjas, att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret samt misstankeregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Sista ansökningsdag 2026-07-20
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Trädgårdens äldrecentra är centralt beläget och omgivet av vackra utomhusmiljöer som skapar en trivsam atmosfär för både gäster och medarbetare. Hos oss får du arbeta i en stimulerande miljö där engagemang, kompetens och samarbete står i centrum.
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för pitebornahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
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Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Enhetschef
Mahtia Adinda Mahtia.Adinda@pitea.se +46911697883 Jobbnummer
9985105