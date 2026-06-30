Sjuksköterska
Stiftelsen Borgerskaps Enkehus Och Gubbhus / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-06-30
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I över 300 år har Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus verkat för att ge god vård och omsorg av Stockholms äldre invånare. Vi finns centralt på Södermalm.
Varje dag gör vi skillnad i människors liv samtidigt som vi utvecklas efter stockholmarnas behov i tiden.
Vi söker dig som delar vår övertygelse om att omsorg bygger på omtanke, kvalitet och professionellt bemötande- och som vill arbeta tillsammans med kollegor som delar ditt engagemang.
Borgerskapet är certifierade i utbildningsprogrammet Leva med demens, utifrån Silviahemmets palliativa vårdfilosofi.
Här erbjuds 75 gäster en individanpassad och meningsfull vardag, präglad av våra ledord: Professionalitet, Omtanke, Engagemang och Trygghet.
Om jobbet
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med åtminstone två års arbetslivserfarenhet inom vård- och omsorg. Du är engagerad, ansvarstagande och har ett varmt och professionellt bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att skapa trygghet och trivsel för gästerna på boendet. Som sjuksköterska blir du en viktig del av vårt engagerade team. I rollen ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som medicinska bedömningar, omvårdnad, läkemedelshantering och dokumentation i journalsystemet Epsilon.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, med utbildning i form av sjuksköterskeprogrammet om 3 år (180 hp), på högskola eller universitet. Alternativt annan likvärdig sjuksköterskeutbildning.
Minst 2 års arbetserfarenhet som sjuksköterska.
Meriterande:
Specialistutbildning inom geriatrik.
Varför välja oss?
Hos oss blir du en del av en anrik men framtidsfokuserad organisation. Här finns struktur, tydliga arbetssätt och en kultur där både gäster och kollegor står i fokus.
Du får:
arbeta centralt på Södermalm
bli en del av ett engagerat team
arbeta under kollektivavtal
ta del av vår unika serviceutbildning
Har du frågor om tjänsten?
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Inför intervju behöver du uppvisa giltig legitimation samt registerutdrag ur belastningsregistret för "Äldre eller vuxna med funktionsnedsättning". Registerutdraget sparas inte av arbetsgivaren efter genomförd kontroll.
Har du frågor om tjänsten eller vår arbetsplats?
Sanna Möller
Verksamhetschef
Mail: sanna.moller@borgerskapet.se
Telefon: 08 720 89 25
Camilla Lindgren
Facklig representant, Vårdförbundet
Telefon: 08- 720 89 00
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: sanna.moller@borgerskapet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Borgerskaps Enkehus Och Gubbhus
Högalidsgatan 26-28 (visa karta
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117 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Borgerskapets Enkehus och Gubbhus Jobbnummer
9984328