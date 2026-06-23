Sjuksköterska
Region Gotland / Sjuksköterskejobb / Gotland Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland
2026-06-23
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Medicin C3 är en avdelning i ständig utveckling. Vi kan alltid bli bättre och arbeta smartare- för en god och säker vård och en bra arbetsmiljö.
Vi är ca 30 medarbetare; sjuksköterskor och undersköterskor som vårdar patienter med internmedicinska sjukdomar. Våra främsta diagnosgrupper är njur- leversjukdomar, hematologi, endokrinologi, hjärtsvikt, medicinska mag-tarmsjukdomar samt medicinsk övervakning vid intoxikation.
På medicin C3 arbetar vi med att stärka teamarbetet. Den samlade kompetensen i teamet skapar förutsättningar för en god och säker vård med individen i fokus. Flera av våra utvecklingsarbeten syftar till att stärka personcentrering, patientsäkerhet och omvårdnad inom akutsjukvård.
Vi arbetar aktivt för att skapa arbetssätt och rutiner som utgår från kompetens och profession- att alla ska känna sig trygga med vad som förväntas av rollen.
Vi erbjuder ett omväxlande uppdrag där det alltid finns något nytt att lära. Vi arbetar med individanpassad introduktion. Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov är självklart. Vi eftersträvar ett klimat där vi delar med oss av kunskap och lär av varandra.
Vi är en engagerad och omvårdnadsinriktad arbetsgrupp som eftersträvar en arbetsplats med en utvecklande lärandemiljö.Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Förutom sedvanliga arbetsuppgifter på en akut slutenvårdsavdelning såsom läkemedelshantering, medicintekniska moment och basal och specifik omvårdnad så ingår också i sjuksköterskerollen att:
du har en nyckelroll i teamet kring patienten
du identifierar och planerar för individens specifika omvårdnadsbehov
du säkerställer att individen får sina omvårdnadsbehov tillgodosedda
du jobbar för att få patienten delaktig i sin vård
du leder omvårdnadsarbetet i vårdlaget
du deltar i utvecklingsprojekt på avdelningen
du delar med dig av kunskap och tar del av andras kunskap
du handleder studenter och kollegor
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet från medicinsk omvårdnad ser vi det meriterande.
Vi söker dig som har personlig mognad- självinsikt, reflektiv, empatisk och ansvarstagande . Du gillar när det händer och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Du är en lagspelare men kan samtidigt leda dig själv och andra. Att bidra till ett gott arbetsklimat och en god psykosocial arbetsmiljö är självklart för dig.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
S:t Göransgatan 5 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Medicinavdelning C3 Kontakt
Marie Berglund, enhetschef 0498-268392 Jobbnummer
9974053