Sjuksköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Värnamo Visa alla sjuksköterskejobb i Värnamo
2026-06-17
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Ortopedisk vårdenhet A och B, ortopedkliniken, Värnamo sjukhus
Är du sjuksköterska och intresserad av ortopedi? Vill du arbeta i ett positivt klimat och ha rutinerade arbetskamrater? Sök då tjänsten som sjuksköterska och bli en del av vår härliga gemenskap på ortopedkliniken på Värnamo sjukhus!
Rollen som sjuksköterska
Ortopedkliniken har 22 vårdplatser som är uppdelade på två enheter. På vårdenhet A vårdas patienter efter planerade ortopediska operationer, och på vårdenhet B vårdas patienter med akuta skador. Som sjuksköterska hos oss får du en naturlig variation och en bred kompetens inom ortopedi eftersom du alternerar mellan de båda vårdenheterna.
Ditt arbete innebär bland annat optimering inför operation, det vill säga att du ansvarar för omvårdnad och smärtlindring. Du har även en viktig roll i patientens rehabilitering efter operationen. Vi vill att patienten ska vara delaktig i sin vård, och det innebär att kommunikation och kontakt med närstående är en mycket viktig del i arbetet
Många av patienterna behöver oss dygnet runt. För sjuksköterskan som vi söker nu innebär det att du arbetar dag och kväll under vardagar och helger. Vi har individuell schemaplanering, så du kan påverka vilka pass du arbetar. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse, gärna i augusti eller september. Om du är intresserad av att arbeta mindre än heltid är vi öppna för att ha en dialog om det.
Din blivande arbetsplats
Värnamo sjukhus kännetecknas bland annat av väldigt välfungerande samarbeten som underlättar för alla i vardagen, framåtanda, ett utpräglat kvalitetstänkande och en ständigt pågående utveckling. Här har vi det mindre sjukhusets fördelar med en stor bredd och med möjlighet att utvecklas inom din specialinriktning. Det mindre sjukhuset ger också möjlighet till nära samarbeten och bra arbetsklimat mellan oss och våra samarbetspartners.
Ortopedkliniken på Värnamo sjukhus erbjuder ortopedkirurgisk vård med hög patientsäkerhet och god tillgänglighet. Som sjuksköterska arbetar du i team tillsammans med läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Tillsammans med flera olika yrkesgrupper deltar du också i förbättringsarbeten som utvecklar både verksamheten, dig och dina arbetskamrater. På kliniken arbetar vi ständigt med pågående utveckling och rätt använd kompetens (RAK). Det innebär att vi använder våra resurser och kompetenser på bästa möjliga sätt för att uppnå en säker vård av god kvalitet och med hög tillgänglighet.
Mer om ortopedkliniken som arbetsplats: Ortopedkliniken på Värnamo sjukhus som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-Varnamo-sjukhusen/Ortopedkliniken-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2026-06-17Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av vårdarbete och att du är intresserad av att utvecklas inom ortopedi. Ännu lite bättre är det om du även har erfarenhet från ortopedisk vårdavdelning eller annan slutenvårdsavdelning.
För att du ska trivas hos oss tycker du om att ha mycket patientkontakt och du känner dig bekväm med att möta patienter i olika situationer. Du har ett professionellt förhållningssätt med en god förmåga att strukturera, prioritera och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har lätt för att samarbeta, du förstår din roll och kan se till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Det betyder mycket för oss att du har ett positivt förhållningssätt till såväl arbetsuppgifter som arbetskamrater. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
På ortopedkliniken på Värnamo sjukhus är inflytande, delaktighet och arbetsglädje nyckelord. Vi välkomnar dig till en stimulerande arbetsmiljö i en välfungerande verksamhet som finns till för patienterna dygnet runt. Vi erbjuder ett positivt arbetsklimat och en trygg arbetsgrupp med kompetenta arbetskamrater som har flera års erfarenhet. Även patienterna är en positiv grupp, och tillsammans med dem arbetar vi med rehabilitering efter deras skador och operationer. Patienterna blir därmed en del av vår goda arbetsmiljö. Vi gör det tillsammans!
För att du ska få en bra start på ditt nya jobb får du en individuellt anpassad introduktion. Både under introduktionsfasen och i senare faser finns klinikens teamsjuksköterskor tillgängliga. De bidrar kontinuerligt med stöd och hjälp i arbetet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Nilsson, vårdenhetschef (semester vecka 29-32), 010-244 86 37, eller Helena Sundqvist, biträdande verksamhetschef (semester vecka 25-28), 010-244 72 39.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 10 juli 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Läs gärna mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår webbplats: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K742/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9968366