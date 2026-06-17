Sjuksköterska
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2026-06-17
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Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser och innebär samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Inom sjukvården på Gotland skapas nära samarbeten snabbt, beslutsvägarna är korta vilket skapar smidighet för patienter och medarbetare.
Du som sjuksköterska får både stort djup och bredd inom ditt kompetensområde då Visby lasarett som öns enda akutsjukhus hanterar öns alla patienter. Kommunikationerna mellan Visby och övriga landet är goda och på Gotland är avstånden till arbete och fritid korta. Gotland präglas av sin vackra natur, kulturhistorisk miljö, ett aktivt kulturliv och en ökande akademisk närvaro genom Uppsala Universitet Campus Gotland och ett rikt föreningsliv.
Som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta på infektion, lung- och allergimottagningen. Här arbetar sjuksköterskor inom de olika professionerna tillsammans med läkare inom infektion- och lungmedicin för att förbättra livskvaliteten för patienter med infektioner, lungsjukdomar och allergisjukdomar av olika slag.
Vi söker en sjuksköterska som kommer att tjänstgöra inom allergi i kombination med infektion- och lungsjukvård. Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
På vår mottagning på Visby lasarett arbetar du som sjuksköterska, i samarbete med läkare och andra professioner. Här bedömer vi remisser, gör utredningar, diagnostiserar och behandlar patienter.
Som sjuksköterska ansvarar du för den sjuksköterskeledda patientmottagningen. Du utför bland annat vaccinationer, pricktester, spirometrier, NO-mätningar, läkemedelsprovokationer, allergenspecifik immunoterapi, immunglobulinbehandlingar. Information och rådgivning till patienter via telefonbokning TeleQ , eller 1177 "mina vårdkontakter" är också en viktig del av arbetet. Du arbetar mycket självständigt vilket innebär samordning av det patientadministrativa arbetet. En annan stor del av vårat arbete är att hålla utbildning i Apap/Cpap-behandling vid sömnapnésyndrom. Informera och instruera patienter och deras anhöriga om praktisk användning av inhalationsläkemedel och andra andningshjälpmedel samt utbildning till intern och extern personal. Som sjuksköterska är du första kontakt vid handläggning av stickskador.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med stort intresse av infektion, lung- och allergisjukdomar.
Har du dessutom utbildning i infektion, lung- och allergi medicin, eller tidigare arbetslivserfarenhet inom områdena är det meriterande. Viss möjlighet till utbildning inom dessa områden kommer kunna ges.
Vi värdesätter att du har problemlösningsförmåga, kan ta egna initiativ samt är en god lyssnare. Att du har en bra kommunikativ förmåga och att du är trygg i din yrkesroll som sjuksköterska. Din kompetens och erfarenhet är viktig men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
S:t Göransgatan 5 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Infektion- och lungmedicin Kontakt
Cathy Edin, Vårdförbundet 0498-268904 Jobbnummer
9967102