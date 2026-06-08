Sjuksköterska
Gnesta kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Gnesta Visa alla sjuksköterskejobb i Gnesta
2026-06-08
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I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på socialförvaltningen som arbetar för att erbjuda invånarna i Gnesta kommun en god och tillgänglig service utifrån individens egna behov. Vi ansvarar för kommunens omsorg för individ och familj, äldre, personer med funktionsnedsättning, den kommunala hälso- och sjukvården samt arbetsmarknad, integration och vuxenutbildning. Förvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.
Vill du ha ett fritt och meningsfullt arbete? Då är du den person vi söker!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Den kommunala primärvårdens uppdrag är att ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser i personens egna hem. Vi ansvarar för patienter i både ordinärt och särskilt boende samt inom LSS. Vi erbjuder ett stimulerande och varierat arbete med god gemenskap i arbetsgruppen. I rollen som sjuksköterska ansvarar du för att bedöma, planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser. Du hanterar medicinering, specifik omvårdnad och dokumentation. Din vardag är varierad och innebär nära samarbete med kollegor och anhöriga.
Du kommer bland annat att:
• Bedöma och planera vårdinsatser utifrån patientens behov
• Genomföra och följa upp behandlingar och medicinhantering
• Handleda, delegera och undervisa omvårdnadspersonal
• Ge råd och stöd till brukare och anhöriga
• Bidra till ett gott teamarbete och en trygg vårdmiljö
Hälso- och sjukvårdsarbetet inom kommunen är brett och varierande där ingen dag är den andra lik. Du arbetar nära både omvårdnadspersonal, annan legitimerad personal och med olika aktörer från regionen. Du har stor möjlighet till en flexibel arbetsdag då du själv kan styra och planera dina arbetsuppgifter. Du ser helheten i patienternas medicinska vård och gör prioriteringar utefter aktuellt behovKvalifikationer
• Svensk leg som sjuksköterska
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• B-körkort samt vana att köra bil
Som sjuksköterska är du trygg i dig själv och har god självinsikt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och strukturerat sätt och tycker om att ha egna ansvarsområden. Att vara lyhörd och tillmötesgående i ditt bemötande, både mot kollegor, patienter och andra ser du som en självklarhet. Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att information når fram. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter förändringar och främjar en god arbetsmiljö. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till en fin stämning i arbetsgruppen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
I vissa rekryteringar begär vi att du visar upp registerutdrag från Polismyndigheten. Detta är en del av vårt arbete för att skapa en trygg och säker verksamhet för barn, äldre och andra personer som kan vara särskilt utsatta.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329709". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta Kommun
(org.nr 212000-2965)
Västra storgatan 15 (visa karta
)
646 80 GNESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gnesta kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0158-27 50 00 Jobbnummer
9951352