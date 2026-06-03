Sjuksköterska
Feelgood Företagshälsovård AB / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-06-03
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Vi söker dig som vill arbeta i en timanställning vid behov i perioder när vi har högre efterfrågan.
Är du konsult och vill arbeta inom företagshälsovården med förebyggande hälso-och sjukvårdsarbete, både med kort varsel men också i inplanerade uppdrag, då är du varmt välkommen med din ansökan.
Vi har behov av timanställda i hela vår region- våra enheter finns i Göteborg City, Gamlestaden, Alingsås, Borås och Skövde.
En positiv inställning, innovation, helhetssyn och en stark vilja att åstadkomma goda resultat kännetecknar vår kultur och arbetsgemenskap. Vi finns där våra kunder finns – därför arbetar du både på enheten samt möter våra kunder och kundanställda i deras egen arbetsmiljö.
Du är intresserad av att bygga och utveckla en god relation med våra kundföretag och deras anställda.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med förebyggande hälsoundersökningar, HLR- utbildningar, provtagning samt vaccinationer.
Vi söker dig som är leg. sjuksköterska, gärna med erfarenhet av arbete i företagshälsovård eller liknande uppdrag men det är inget krav. Vana av mottagningsarbete är meriterande. Du har ett brinnande intresse för människor i arbetslivet, en helhetssyn, och vill gärna arbeta på ett förebyggande och främjande sätt. Vi ser också det som viktigt att du har ett affärsmässigt och konsultativt förhållningssätt och god social kompetens. Du har körkort och goda IT-kunskaper.
Vi hanterar ansökningar löpande, dock ej v. 28-32.
Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet. Vi hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Vi har idag drygt 1 000 medarbetare som möter kunderna både digitalt och på 155 platser i Sverige. Totalt omfattar Feelgoods 8 000 kunder 1,2 miljoner medarbetare. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: annelie.arnesson@feelgood.se Arbetsgivare Feelgood Företagshälsovård AB
(org.nr 556185-6385)
411 09 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9945355