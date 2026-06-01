Sjuksköterska
Om företaget
Capio Movement är ett modernt specialistsjukhus med medarbetare som har hög kompetens och stor erfarenhet inom ortopedi, reumatologi, idrottsskador, rehabilitering och bilddiagnostik. Vi erbjuder kvalificerad vård i öppen- och slutenvård och ger våra patienter hjälp med att få ett bättre liv i rörelse. Vår vårdfilosofi bygger på att fokusera på det personliga mötet med våra patienter och att de ska möta en varm miljö med omtänksam personal som månar om vårdtagarens trygghet. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med den offentliga sjukvården och har som mål att vara ledande i utvecklingen av en säker och högkvalitativ vård. Capio Movement har drygt 135 anställda som tillsammans arbetar för att skapa en kvalificerad hälso- och sjukvård. Våra lokaler finns på Bergsgatan i Halmstad, intill Hallands sjukhus.
Din roll
Vill du vara med och forma framtidens Ortopedmottagning? Vi söker nu en engagerad och flexibel sjuksköterska som vill bli en del av vårt team. Som sjuksköterska hos oss får du ett omväxlande och strukturerat arbete med stor variation i arbetsuppgifter. Du kommer bland annat att arbeta med:
Telefonrådgivning via TeleQ och rådgivning via 1177
Mottagnings arbete där exempelvis sårkontroller, suturtagning, gipsning och provtagning kan ingå.
Assistera läkare vid undersökningar och mindre ingrepp
Dokumentation i journalsystem enligt gällande rutiner
Inskrivning och förberedelse av patienter inför protesoperationer
Samverkan med övriga yrkesgrupper för att säkerställa god och säker vård
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från ortopedisk verksamhet och har god klinisk kompetens. Erfarenhet av gipsning är meriterande.
Har en bra kommunikationsförmåga och trivs med att möta patienter både via telefon och i mottagningsmiljö.
Arbetar strukturerat och självständigt.
Är ansvarstagande och har ett gott omdöme i kliniska situationer.
Har god vana att dokumentera i journalsystem och är trygg med att använda digitala verktyg i det dagliga arbetet.
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team där olika professioner bidrar till helheten i patientens vård.
Du ser möjligheter i förändring, och har intresse av att delta i kvalitet och utvecklingsarbeten.
Vi är en mottagning under utveckling, vilket innebär att du får möjlighet att vara med och påverka arbetssätt och rutiner. Här händer mycket nytt och roligt – och vi värdesätter idéer, engagemang och samarbete.
Vi erbjuder dig:
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både externt och internt
Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Frukost varje dag
Fri tillgång till vårt stora moderna gym
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras.
Provanställning med sex månader tillämpas på alla anställningar.
Anställningen avser 100% .
Hoppas du vill bli en del av vårt härliga team!Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
