Sjuksköterska
Region Gotland / Sjuksköterskejobb / Gotland Visa alla sjuksköterskejobb i Gotland
2026-04-28
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Avdelning A4 är en akutsomatisk vårdavdelning. Hos oss möter och vårdar du patienter som är i behov av både akut och planerad postoperativ vård med inriktning mot övre och nedre gastro-, bröst-, kärl-, urologi-, ÖNH- och onkologiska kirurgpatienter. Avdelningen har 18 vårdplatser och vid behov två överbeläggningsplatser. Hos oss får du omväxling i både tempo och arbetsuppgifter och har möjlighet att bli både riktigt allmänbildad och specialist i akutsomatisk sjukvård.Publiceringsdatum2026-04-28Arbetsuppgifter
I din roll som sjuksköterska hos oss ansvarar du för ditt vårdlag och leder omvårdnaden av patienterna. Ni arbetar tillsammans i teamet och du har ett särskilt fokus på patientens tillstånd, planering och behandling. Du förväntas ha ett personcentrerat förhållningssätt och utgå ifrån att varje patient har unika behov och förutsättningar där även patientens närstående är en viktig pusselbit och tillgång. Inflytande, delaktighet och arbetsglädje är nyckelord för ditt dagliga arbete och vi ser patientsäkerhet, samarbete och kommunikation som viktiga delar.
På avdelningen arbetar du främst med akut omvårdnad, preoperativa förberedelser och postoperativ vård. Du ansvarar bland annat för handhavande av perifera och centrala infarter, provtagning, kontroll och bedömning av NEWS2, vätskebalans, sonder, dränage, EDA och stomier. Smärtlindring och mobilisering är också viktiga arbetsuppgifter.
Som ny sjuksköterska hos oss får du en individuellt utformad introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande om du har erfarenhet från slutenvården sedan tidigare. För oss är det viktigt att du drivs av att vilja vara med och utveckla vården och enheten med patienten i centrum, liksom att aktivt dela med dig av din kunskap till kollegor och lika nyfiket ta del av kollegornas kompetens.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi söker dig som gillar att arbeta med personcentrerad vård, motiveras av förbättringsarbete och att skapa och utveckla vår avdelning och våra arbetssätt. Du ska vara bra på att samarbeta med andra och vilja vara med när vi tillsammans driver verksamheten framåt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval för intervju sker fortlöpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
S:t Göransgatan 5 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Kirurgi & urologi, slutenvård Kontakt
Enhetschef
Isabella Wassberg Bure 0498-268694
9878871