Sjuksköterska
2026-04-22
Klinker växer och vill anställa en ny kollega.Vill du arbeta med estetiska behandlingar i en klinik där kvalitet, resultat och kundupplevelse står i fokus?
Vi på Kristall Beauty söker nu en legitimerad sjuksköterska, läkare eller tandläkare med intresse för estetiska injektioner.
Om rollen
Som injicerare hos oss arbetar du med avancerade estetiska behandlingar och möter kunder som har höga förväntningar på både resultat och bemötande.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Utföra behandlingar såsom fillers, botox och andra injektionsbehandlingar
• Konsultationer och individuella behandlingsplaner
• Uppföljning av patienter
• Dokumentation enligt gällande riktlinjer
• Bidra till en trygg och professionell patientupplevelse
Vi söker dig som
• Är legitimerad sjuksköterska, läkare eller tandläkare
• Har erfarenhet av estetiska injektioner (meriterande, men inget krav)
• Är noggrann, estetiskt lagd och har känsla för detaljer
• Har ett professionellt och tryggt bemötande
• Trivs i ett högt tempo och tar eget ansvar
• Har god kommunikationsförmåga på svenska (engelska är meriterande)
Vi erbjuder
• Möjlighet att arbeta med en växande klinik
• Utbildning och vidareutveckling inom estetiska behandlingar
• Flexibla arbetstider (heltid/deltid)
• En professionell och driven arbetsmiljö
Ansökan:
Skicka ditt CV och en kort presentation till: kristallbeautyklinik@gmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10
E-post: kristallbeautyklinik@gmail.com Arbetsgivare Kristall Beauty Klinik AB
