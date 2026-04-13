Sjuksköterska
2026-04-13
Akutmottagningen, Värnamo sjukhus
Vad är det bästa med att arbeta på akutkliniken på Värnamo sjukhus? Så här svarar några av medarbetarna som jobbar här:
"Att jag får jobba i team med olika professioner, att vi lär av varandra och utvecklas!"
"Det bästa med att jobba på akuten är att vi har en hög trivsel i arbetsgruppen!"
Är du intresserad av akutsjukvård och vill utvecklas i din roll som sjuksköterska - ta då chansen att jobba på akutmottagningen i Värnamo. Varmt välkommen till oss!
Rollen som sjuksköterska
Till akutmottagningen kommer patienter i varierande åldrar med medicinska, kirurgiska eller ortopediska sjukdomstillstånd. Vi erbjuder många intressanta möten med människor som akut behöver din hjälp och vård. Detta innebär att ditt arbete är mycket varierat och givande.
Hos oss får du arbeta med omvårdnad av akut sjuka patienter. Vi arbetar i multiprofessionella team som varje arbetspass möter och bedömer patienternas behov av vård, prioriterar och behandlar. Hos oss arbetar du treskift dag, kväll, natt och helg.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgraden kan diskuteras utifrån dina önskemål och överenskommelse med ansvarig chef.
Din blivande arbetsplats
Akutmottagningen på Värnamo sjukhus har hand om akuta sjukdomstillstånd och olycksfall som inte kan tas hand om inom primärvården. Vi har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Till oss kommer patienter genom att söka själva, bli hänvisade av olika vårdgivare som tex vårdcentral, mottagningar, 1177 eller med ambulans. Hos oss arbetar omkring 50 personer förutom de läkarna som bemannar de olika jourlinjerna.
Vi är en välfungerande akutmottagning, även med nationella mått mätt. Sedan flera år tillbaka finns vi med i toppen bland landets akutmottagningar när det gäller tiden som patienterna befinner sig på akutmottagningen. Vårt mål är att patienterna ska vara färdigbehandlade på akutmottagningen inom 4 timmar från ankomst. Vi lägger stor vikt vid att arbeta med att ständigt förbättra flödet och ge en god och säker vård till våra patienter.
Du kan läsa mer om vår arbetsplats på: Akutmottagningen på Värnamo sjukhus som arbetsplats, Region Jönköpings län (rjl.se) (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-Varnamo-sjukhusen/akutmottagningen-pa-varnamo-sjukhus-som-min-arbetsplats/)
Följ oss gärna på instagram (https://www.instagram.com/akuten_varnamo/)
om du vill veta mer om vår vardag på kliniken.
Vi söker dig som är sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet av akutsjukvård. Har du en specialistutbildning inom akutsjukvård ser vi det som positivt.
Vi söker dig som trivs på en arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med blandade arbetsuppgifter i ett varierat tempo. Därför är det viktigt att du är en flexibel person med ett trevligt bemötande. Som medarbetare på akutmottagningen arbetar du självständigt med stort egenansvar och du har förmågan att ta egna snabba beslut. För att du ska lyckas och trivas i din nya roll ser vi också att du är stabil och kontrollerad i stressiga situationer och har förmågan att behålla lugnet i akuta situationer. Du arbetar bra med andra människor och har en god förmåga att strukturera ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett motiverat och härligt team där vi tillsammans arbetar för att skapa god arbetsglädje. Vi arbetar efter poängmodellen, vilket ger dig möjlighet att till viss del påverka dina arbetstider och därmed även din lön. Vi erbjuder en arbetsplatsnära introduktion som är anpassad efter dina tidigare erfarenheter och behov och vi erbjuder också ett mentorskapskapsprogram som sträcker sig över ett år.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Maria Karlsson 010 244 74 34 eller Jenny Johansson 010 244 74 31.
Vi tar gärna emot samtal dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 2026-05-03.
I ett första skede, räcker det att du söker jobbet genom att svara på våra urvalsfrågor. Längre fram i processen kommer vi begära in ytterligare underlag för din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan!
