Capio Läkargruppen är ett specialistsjukhus centralt beläget i Örebro. Vi är en varm och inkluderande arbetsplats med nära samarbete mellan de olika specialistkompetenserna som vi har samlat på vårt sjukhus. Arbetsplatsen präglas av en hög serviceanda gentemot våra patienter, våra kunder och varandra.
Vår vision är att vara den bästa servicegivaren i Sverige, så för oss är kvalitet och service en självklarhet!
Din roll
Vi söker en sjuksköterska till vårdplaneringen på Capio Läkargruppen i Örebro. Arbetet innebär personlig rådgivning via telefon, chatt, meddelanden och vårt nätverk av kvalificerad sjukvård.
Vi erbjuder dig möjligheten att utveckla din förmåga att ge dina patienter en vård som ger faktiska resultat. Med det menar vi att, utifrån varje situation och i dialog med patienten skapa en vårdplan som leder tillbaks till hälsa.
Utifrån din erfarenhet och kompetens kan denna roll komma att kombineras med arbete på andra enheter på Capio Läkargruppen.
Vi erbjuder dig
En varm, familjär och flexibel arbetsplats
Närvarande ledarskap och korta beslutsvägar
Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Goda möjligheter till kompetensutveckling, både internt och externt
Ett arbetsklimat där service, kvalitet och omtanke genomsyrar vardagen
Idrottsförening som ordnar både aktiviteter och fester
Om dig
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll som legitimerad sjuksköterska, har minst tre års erfarenhet inom vårdgivande verksamhet och som delar vår målsättning att alltid hjälpa våra patienter att komma rätt inom vården.
Arbetet ställer höga krav på din förmåga att kunna arbeta självständigt samtidigt som du har bra stöd i dina kollegor och ansvarig chef. Du är flexibel och prestigelös, har god social kompetens, är noggrann i dokumentation samt har god teknik vana.
För att trivas hos oss behöver du i dina medicinska beslut ha ett gott omdöme, och en god kommunikativ förmåga på svenska i såväl tal som skrift. Fördel om du även har god förmåga att kommunicera i engelska.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
