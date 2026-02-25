Sjuksköterska
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-02-25Om företaget
Uddevalla Jourcentral drivs av Närhälsans vårdcentraler i Uddevalla kommun, Närhälsan Lysekil samt de privata vårdcentralerna Centralhälsan Silentzvägen och Familjeläkarna Uddevalla.
Jourcentralen är centralt belägen i Uddevalla, med kort promenadavstånd till kollektivtrafik. I samma lokaler finns även Närhälsan Dagson vårdcentral, vilket skapar goda möjligheter att kombinera tjänstgöring mellan vårdcentralen och jourcentralen vid behov. Här kan du läsa mer om de fördelar och förmåner som ingår i en anställning inom Närhälsan: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/jobba-hos-oss/fordelar-och-formaner/
Om arbetet
Att vara sjuksköterska hos oss innebär ett varierande arbete där patienten står i fokus. Vi bedömer inkommande patienter på vår drop in-mottagning. Arbetsuppgifterna består bland annat av triagering, akut omhändertagande av sjuka patienter, provtagning samt assistering vid sårskador.
Vi arbetar i team bestående av undersköterska, sjuksköterska och läkare. Vi arbetar i journalsystemet Asynja Visph. Våra öppettider från årsskiftet är 17-22 på vardagar och 11-19 på helg och röda dagar (personalen börjar 09.45 på helg och röda dagar).
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med trygghet i din kompetens.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetet, vilket ger dig förmåga att prioritera och kunna fatta snabba beslut.
Har du erfarenhet från akutsjukvård och/eller arbete på vårdcentral eller jourcentral är det meriterande.
Du har ett intresse av att möta nya människor och en lyhördhet för situationen. Vi värderar personliga egenskaper som initiativförmåga och samarbetsförmåga då vi är en liten grupp som arbetar nära varandra. Självklart bemöter du patienter och medarbetare på ett professionellt sätt och delar Närhälsans kärnvärden Pålitlig, omtänksam och nytänkande.Övrig information
Intervjuer på jourcentralen sker löpande.
Vi välkomnar både timanställda och deltidsanställda, och kan även erbjuda upp till heltid för dig som vill kombinera arbetet på jourcentralen med tjänstgöring på vårdcentralen. Vi ser fram emot din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
