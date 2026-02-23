Sjuksköterska
2026-02-23
Publiceringsdatum2026-02-23
Capio Vårdcentral söker nu en sjuksköterska till en välfungerande och engagerad enhet där patienten står i centrum. Vi är en del av en större organisation med lokal styrning vilket ger dig både stöd och möjlighet att påverka verksamheten. Hos oss arbetar du i ljusa lokaler tillsammans med kollegor från flera professioner för att erbjuda högkvalitativ primärvård.
Din roll
I rollen som sjuksköterska kommer du att arbeta med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom primärvård med både planerade och akuta mottagningsbesök. Du kommer att delta i triage, provtagning, vaccinationer, sårvård, kronikeruppföljningar och omvårdnadsbedömningar. Arbetet innefattar också dokumentation i journalsystem, kontakt med remittenter och samverkan med andra professioner för att skapa helhetslösningar för patienten.
Du kommer att arbeta i team och vara delaktig i arbetslagets planering och förbättringsarbete. Möjlighet finns att arbeta via både fysiska möten och digitala kanaler såsom video, chatt och telefon, beroende på enhetens erbjudande och patienternas behov.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en trygg och utvecklande arbetsplats med fokus på teamarbete och kompetensutveckling. Här har du nära till beslutsvägar och möjlighet att påverka din arbetssituation.
Dessutom erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling internt och externt
Frukost på arbetsplatsen
Friskvårdsbidrag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och har erfarenhet av mottagningsarbete eller primärvård, meriterande är erfarenhet av kronikeruppföljning, injektions- och vaccinationsarbete samt digitala vårdmöten. Du är trygg i din yrkesroll, självständig samt van att samarbeta i tvärprofessionella team.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet; vi ser därför att du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande, har en god kommunikativ förmåga och förmåga att prioritera i en föränderlig vardag. Du ska ha intresse för kvalitet och patientsäkerhet samt vilja delta i verksamhetens utveckling.
Tjänstens omfattning och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi strävar efter flexibilitet vad gäller sysselsättningsgrad beroende på enhetens behov och dina önskemål.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. I samband med anställning kan utdrag ur belastningsregistret och andra säkerhetsrutiner komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
