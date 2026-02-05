Sjuksköterska
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård och omsorg i Surahammars kommun omfattar omsorgen av våra äldre och funktionshindrade. Att arbeta med vård och omsorg är ett utmanande och givande arbete där du får göra skillnad i människors vardag. Vi erbjuder bra anställningsvillkor i form av gemensamhet i ett kompetent arbetsteam, ett självständigt arbete, friskvård och konkurrenskraftiga löner.
Nu söker vi en sjuksköterska till vård- och omsorg. Verksamheterna finns på våra tre tätorter, Surahammar, Ramnäs och Virsbo och du kommer att ha en basplacering i ett av våra områden. Vi hjälps åt över gränserna i dagens arbete för att du ska kunna känna stöd och trygghet i din roll. Sjuksköterskorna ingår i ett gemensamt arbetsteam med nära samarbete med varandra. Gruppen har en bred kompetens vilken tas tillvara i en lärande organisation. Arbetet är mycket fritt då du själv fördelar arbetet efter de behov som uppstår samt samordnar och ansvarar för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Schemat är förlagt med arbete var 4:e helg och ca 5 vardagkvällar på 8 veckor, i övrigt dagtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Önskvärt är att du har erfarenhet från vård av äldre och/eller personer med funktionsnedsättning. Som person har du en positiv grundsyn, är ansvarstagande, har god samarbetsförmåga och är flexibel. Vi ser gärna att du har vidareutbildning inom geriatrik, demensvård, psykiatri eller särskild kunskap inom LSS men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad. Du är strukturerad och kommunicerar på ett tydligt sätt. I vårt arbete är förhållningssätt och bemötande viktiga grundstenar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är ett krav. Surahammars kommun är finskt förvaltningsområde och det är meriterande med kompetens i finska i tal och skrift.
