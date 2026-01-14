Sjuksköterska
Sjuksköterskejobb
2026-01-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wästerläkarna AB i Göteborg
Vi söker nu en sjuksköterska för sedvanligt mottagningsarbete på Wästerläkarna Hängpilsgatan.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med en inledande provanställning på sex månader.
Tjänsten tillträdes omgående eller enligt överenskommelse.
Wästerläkarna har drivit vårdcentral i Västra Göteborg sedan 1994, hösten 2017 startade vi ytterligare en vårdcentral och rehabenhet. Totalt har vi ca 30 000 patienter!
Ägare är tre allmänläkare som alla arbetar i verksamheten. Vårt motto är "God vård när du behöver den". Vi får högsta betyg av patienterna tack vare vår personal som alltid har fokus på kvalitet och tillgänglighet.
Vi har skräddarsytt primärvården för våra äldre patienter genom mottagningen 70+. Vi har en barnavårdscentral i vår verksamhet. Vår rehabenhet bedriver fysioterapi och arbetsterapi för alla åldersgrupper och diagnoser, både på individnivå och i grupp.
Vi erbjuder dig en arbetsplats med obligatoriska kafferaster, korta beslutsvägar, kontinuerlig fortbildning och en plats i ett professionellt, beständigt och välkomnande team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: annika.wester@wasterlakarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sjuksköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wästerläkarna AB
(org.nr 556782-3819), https://wasterlakarna.se/
Hängpilsgatan 3 (visa karta
)
426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Wästerläkarna AB Kontakt
Enhetschef
Annika Wester annika.wester@wasterlakarna.se Jobbnummer
9682970