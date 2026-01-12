Sjuksköterska
Ortopedisk vårdenhet A och B, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Vill du arbeta i en verksamhet där din kompetens verkligen gör skillnad varje dag? På vår ortopedklinik möter du patienter i både akuta och planerade vårdförlopp och får möjlighet att växa i en roll där omväxling, ansvar och samarbete är centrala delar av arbetet. Här blir du en viktig del av ett tryggt och engagerat team som tillsammans skapar högkvalitativ vård - dygnet runt.
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska på de ortopediska vårdenheterna arbetar du med läkemedelshantering, dokumentation och medicinteknisk utrustning. Du ansvarar för omvårdnad, pre- och postoperativ vård, mobilisering av patienter samt vård och övervakning av patienter med epiduralkateter, blockader och patientkontrollerad smärtbehandling.
På de ortopediska vårdenheterna behöver patienterna oss dygnet runt, vilket innebär att du arbetar dag och kväll under vardagar och helger. Det finns viss möjlighet till individuell schemaplanering.
Tjänsten är ett vikariat på heltid till och med 31 augusti 2026 och med tillträde enligt överenskommelse. Om du har önskemål om att arbeta mindre än heltid är vi öppna för att ha en dialog om det. Tjänsten kan komma att innebära rotation avdelning/mottagning.
Din blivande arbetsplats
Ortopedkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är Jönköpings läns största ortopedklinik. Vi erbjuder behandling, vård och rehabilitering vid ortopediska sjukdomar. Kliniken är indelad i generell ortopedi respektive rygg- och nackkirurgi (neuroortopediskt centrum).
Kliniken har två vårdenheter med slutenvård, där sammanlagt drygt 30 sjuksköterskor och lite mer än 30 undersköterskor arbetar.
På ortopedisk vårdenhet A vårdas patienter med akuta ortopediska skador och sjukdomar, inklusive äldre patienter med bland annat höftfrakturer och amputationer. På ortopedisk vårdenhet B vårdas patienter i samband med olika planerade operationer i rörelseapparaten, till exempel operation av höftprotes, axelprotes eller andra operationer i extremiteterna. Här vårdas även patienter som har genomgått planerade operationer i rygg och nacke. Som sjuksköterska hos oss får du en naturlig variation och en bred kompetens inom ortopedi eftersom du alternerar mellan de båda vårdenheterna.Publiceringsdatum2026-01-12Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill bidra i vårt arbete på ortopedkliniken. För att du ska trivas hos oss har du lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och du tar ansvar för ditt arbete. Du har gott omdöme och god förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter.
Ditt arbetssätt är strukturerat och du har en positiv inställning till ditt arbete och dina arbetskamrater, en god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt. Du kan kommunicera på ett tydligt sätt och du behåller ditt lugn även i pressade situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss på ortopedkliniken får du arbeta i en spännande verksamhet som ständigt utvecklas. Du blir en del i ett team tillsammans med undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare, där vi värdesätter varandra och varandras kunskaper och har en god gemenskap.
Det är viktigt för oss att alla känner sig trygga i arbetet på kliniken. När du kommer ny till oss får du därför en anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Vi erbjuder också en mentor. Mentorn hjälper dig att komma in i arbetet på ett bra sätt.
Om du är nyutexaminerad sjuksköterska erbjuder vi ett regiongemensamt introduktions- och utvecklingsprogram, RIU. Läs mer om det här: Introduktions- och kompetensutvecklingsprogram (RIU/KUP), Qulturum, Region Jönköpings län (https://rjl.se/qulturum/om/metodikum/introduktions-och-kompetensutvecklingsprogram/)
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
• Jenny Thureson, vårdenhetschef, 010-242 18 63
• Helén Gustavsson, biträdande vårdenhetschef, 010-242 59 79
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 19 januari 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan.
Sista ansökningsdag är den 19 januari 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan.
