Sjuksköterska
2025-12-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Medicinsk vårdenhet C, Lung-och allergimottagningen, Medicinkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Välkommen till vår lung-och allergimottagning! Nu finns möjlighet att söka en sjukskötersketjänst hos oss för att stärka upp vårt arbete på mottagningen samt på vår vårdavdelning.
Rollen som sjuksköterska
På lung-och allergimottagningen arbetar vi med patienter som har lungsjukdomar såsom exempelvis KOL, lungcancer, lungfibros samt allergier och astma. Du kommer att arbeta inom ett spännande arbetsområde där både diagnostik samt behandlingsmetoder utvecklats till det bättre för våra patienter och fortsätter att göra det.
Du kommer arbeta med telefonrådgivning i Tele Q, sjuksköterske-samt läkarmottagning inom allergi och lungmedicin. Utöver ingår allergivaccinationer och sjuksköterskeledd SLIT-mottagning (sublingual immunterapi).
På vårdavdelningen arbetar du med bland annat läkemedelshantering, omvårdnad av patienten och anhörigkontakt. Arbetet är självständigt och du får chans att använda din kompetens och erfarenhet för att kunna möta patientens behov. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som ser till patientens bästa och som ligger i framkant vad gäller medicinska resultat.
Din blivande arbetsplats
Lung-och allergimottagningen tillhör medicinsk vårdenhet C, där även endokrin-och diabetessektionen finns. Här finns också en dagvårdsenhet samt en vårdenhet för slutenvård. På mottagningen arbetar åtta sjuksköterskor och två undersköterskor. Arbetet sker teambaserat kring patienten och vi bedriver akutsjukvård samt palliativ vård. Vi har mottagningsverksamhet måndag till fredag under dagtid där arbetstiderna är mellan kl. 7.45-16.30.
Läs mer om medicinkliniken här: Medicinkliniken
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och du har arbetat ett antal år som sjuksköterska och känner dig trygg i din yrkesroll. Det är viktigt att du, precis som vi, är engagerad i ditt yrke och vill vara med att bidra och behålla vår goda vårdkvalitet. Har du tidigare erfarenhet samt kunskap inom lungmedicin samt endokrinologi är det meriterande men inte ett krav. Hos oss får du ett arbete där du har möjligheten att vara med och utveckla vår verksamhet samtidigt som du själv utvecklas i din yrkesroll. Som person trivs du med att arbeta både självständigt och i team och du behöver kunna planera och strukturera ditt dagliga arbete. Du har lätt för att samarbeta med andra och har ett flexibelt synsätt då helheten på enheten och kliniken är en viktig del för oss. Att ha en god kommunikation ser du som en självklarhet och ser därmed vikten av att du på ett pedagogiskt sätt når mottagaren. Vi ser att du har ett stort intresse för utveckling och förbättring av vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid och det ingår helgarbete på avdelningen en av fem helger. Vi ser detta som en viktig del i att sprida kunskap inom både öppen som inom slutenvård. Tillträde sker enligt överenskommelse. En god kompetensutveckling är en självklarhet för oss. Vi ger dig en introduktion som är anpassad efter dina behov och erfarenheter. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen.
Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län
Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta vårdenhetschefer:
Sarah Lord, 010-242 20 98, sarah.lord@rjl.se
Camilla Rydh Skogsberg, 010-242 52 88, camilla.rydh.skogsberg@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den är den 16 januari 2026. Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län
