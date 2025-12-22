Sjuksköterska
2025-12-22
Psykosvårdens öppenvård, Vård- och stödsamordningsteamet, Jönköping
VOSS, som är en del av Psykosvårdens öppenvård, är ett vård- och stödsamordningsteam som arbetar för människor som har långvarig funktionsnedsättning som orsakats av psykisk ohälsa och är i behov av samordnade insatser från specialistpsykiatrin och kommunens boendestöd. Vi strävar aktivt efter att finna nya vägar och utforma god, effektiv behandling och vård. Nu söker vi en sjuksköterska som vill vara en del av att utveckla denna verksamhet. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska i Vård- och stödsamordningsteamet arbetar du med samordnade insatser utifrån arbetsmodellen; Vård- och stödsamordning (VOS). Individerna vi möter har ofta komplexa behov och det är av stor vikt att kunna se och möta varje enskild individ utifrån hens förutsättningar.
Du arbetar självständigt som kontaktman i nära samarbete med boendestöd och ingår i ett tvärprofessionellt team där förutom sjuksköterska och vårdsamordnare även psykolog, arbetsterapeut, kurator och läkare ingår.
Tjänsten är ett vikariat på heltid och sträcker sig t.o.m. 2026-08-31. Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse. Tjänstgöring måndag till fredag, dagtid.
Din blivande arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Jönköping en av länets största kliniker med både öppen- och slutenvård inom specialistpsykiatri. Verksamheten har sju öppenvårdsmottagningar och sex vårdavdelningar samt en psykiatrisk akutmottagning som erbjuder akuta bedömningar dygnet runt.
Kliniken erbjuder psykiatrisk specialistvård för invånare över 18 år. Delar av kliniken är även en länsresurs med ansvar för psykiatrisk intensivvård, beroendevård, rättspsykiatri och jourverksamhet där vi handlägger akuta ärenden inom både vuxenpsykiatriska kliniken och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.
Inom öppenvården arbetar vi med specialistinsatser inom neuropsykiatri, beroendevård, psykosvård, allmänpsykiatri och psykiatrisk rehabilitering. Vi arbetar teambaserat med bedömning, utredning, behandlings- och rehabiliteringsinsatser.
Mer information om psykiatriska kliniken i Jönköping finner du här (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/arbetsplatser-pa-lanssjukhuset-ryhov/psykiatriska-kliniken-som-arbetsplats/).
Vård-och stödsamordningsteamet(VOSS) är ett team, som utifrån det politiska målet Jämlik vård, riktar sig till svårast sjuka inom den psykiatriska öppenvården på Ryhov. Patienter tas emot från allmänpsykiatriska mottagningen och Neuropsykiatriska mottagningen (NPT). Syftet är att verka för att patienten ska kunna hålla kontakt med vård-och stödsystemet, på sikt kunna minska antalet och längden av sjukhusvistelser samt att patientens sociala funktion och livskvalitet ska öka. Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som önskvärt har vidareutbildning inom psykiatri och erfarenhet av psykiatriskt vård. För arbetet krävs B-körkort då det sker resor i tjänsten.
För att trivas i tjänsten tror vi att du är en person som kan arbeta såväl självständigt som i team och har lätt för att anpassa dig till rådande omständigheter. Du behöver vara flexibel och själv kunna planera dina insatser. Du är driven och har en vilja av att tänka nytt och är uthållig. Då du kommer att ha kontakt med många olika människor tänker vi att det är viktigt att du är en god samarbetspartner, samt att du har förmåga att sätta dig in andras perspektiv. Du arbetar utefter ett psykopedagogiskt arbetssätt, är trygg i dig själv och positiv till att inskolas i nya behandlingsformer. Du är engagerad i patienterna och deras närstående. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Tillsammans har vi kul på jobbet i en miljö som genomsyras av god gemenskap där vi vill att du bidrar med din kompetens och personlighet.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Neij, 010-242 37 79, anna.neij@rjl.se
.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är 6 januari 2026. Intervjuer kan ske under pågående ansökningsperiod.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Region Jönköpings Län
Husargatan 4
551 11 JÖNKÖPING
Jobbnummer 9659746
