Sjuksköterska
Kavat Vård AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-12-09
Om Kavat Vård Kavat vård erbjuder äldreboende med olika inriktning och profil. Våra verksamheter finns i kommuner i Stockholms län som infört valfrihetsreformer.
Vi tror på individens rätt att välja och vill erbjuda tydliga koncept, som bl.a. djur & natur, hotellkoncept, All inklusive, Må-bra och/eller språkprofil
Att arbeta på Kavat Vård Det är våra medarbetare som är Kavat Vård!
På Kavat Vård får du som medarbetare möjlighet och stöd att utvecklas och växa. Vårt mål är att du som medarbetare ska kunna utvecklas och göra karriär inom Kavat Vård.
Vi arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö som ger dig möjlighet att få ihop livet med jobb, familj och fritid.
Vi på Kavat Vård är kända för att vara snabbfotade och nytänkande. Hos oss får du möjlighet att ta egna initiativ, vara med och påverka- och utveckla ditt eget arbete.
Till vårt vård- och omsorgsboende Björksätra som ligger i Sätra söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och som har några års erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska inom äldreomsorg.
Björksätra har 48 platser varav 6 platser är korttidsboende.
Vad erbjuder vi?
Måbratid där du har 37h/år att förfoga på det sätt som underlättar för dig. Du kanske behöver gå till frisören, gå och träna, eller annat där livspusslet är svårt att få ihop. Då kan måbratiden bidra till att underlätta för dig.
Friskvårdbidrag
Kollektivavtal
En toppen chef som är närvarande och vill se dig växa och utvecklas i din roll.
Gemensamma HSL-möten med alla sjuksköterskor och rehab personal för utveckling och lärande samt lära av varandra.
Arbetsuppgifter I rollen som sjuksköterska ansvarar du tillsammans med övriga sjuksköterskor för att säkra och leda hälso- och sjukvårdsinsatserna och det gör du i nära samarbete med rehab och vår omvårdnadspersonal. Du bidrar till att de som flyttar, in eller redan bor på Björksätra, känner sig trygga med den vård och omsorg vi ger och tillsammans med dina kollegor stödjer våra boenden att fortsatt vara den de är.
Att tillsammans arbeta för att den vård och omsorg vi ger verkligen utgår från personen och att den boende ges möjlighet att vara delaktig.
I Kavat Vård driver vi vård och omsorgsboende vi själva skulle välja. För oss är det viktigt att du med hela hjärtat delar vårt sätt att se på våra boende att vi är till för dem och inte tvärt om. Du delar också Kavats värdeord att vara nyfikna, modiga och pålitliga vilka ger oss en riktning för hur vi både vill vara mot varandra som mot boende och närstående.
Kvalifikationer Du är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet av äldreomsorg. Har du en vidareutbildning inom vård av äldre, demens, palliativ vård är det meriterande.
Har du arbetat inom äldreomsorg och hemsjukvård är det ett stort plus. Ytterligare formell kompetens som vidareutbildning i demensvård eller vård av äldre är meriterande.
Du är modig och vågar prova nya arbetssätt och utmana dig själv. Du är nyfiken och vill lära känna boende och månar om att de ska få fortsätta bestämma över hur de vill leva sitt liv. Du är pålitlig och håller alltid det du lovat.
Du har förmåga att kommunicera med dina kollegor för verksamhetens bästa. Du ser möjligheter i stället för hinder. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss.
Övrigt: Du arbetar var 4:e helg.
Bakgrundskontroller Vi genomför bakgrundskontroll på alla personer innan anställning erbjuds.
Ansökan Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Har du ytterligare frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Therese Ankargård på telefon 08-580 04 713
Välkommen med din ansökan!
(org.nr 556702-2511), https://www.kavatvard.se Arbetsplats
Kavat vård Kontakt
Therese Ankargård therese.ankargard@kavatvard.se
9636311