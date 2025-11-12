Sjuksköterska
2025-11-12
Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Vi erbjuder ett omväxlande och givande arbete och vi är ett team med lång erfarenhet och god sammanhållning.
Tillsammans utvecklar vi verksamheten och arbetar med att möta framtidens nära vård utifrån vårt kommunala primärvårdsuppdrag.
Om arbetsplatsen
Den kommunala Primärvården i Norbergs kommun består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehab assistent. I teamet arbetar vi alla tillsammans för en god arbetsmiljö och det kollegiala klimatet är mycket bra.
I Norbergs kommun har vi två särskilda boenden, Björkängen och demensboendet Granbacken, en korttidsavdelning, tre områden inom ordinärt boende samt LSS.
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för en Hälso- och sjukvård av hög kvalitet inom hela det kommunala primärvådsuppdraget. Du bedömer, planerar, utför, utvärderar och dokumenterar hälso- och sjukvårdsinsatserna utifrån sjuksköterskans profession. Du handleder och arbetsleder omvårdnadspersonalen under dag- och kvällsarbete. I rollen läggs en stor vikt vid ett nära samarbete med andra yrkeskategorier.
Du arbetar tillsammans med omvårdnadspersonal, patienten och dess anhöriga med patienten i fokus.
I arbetet ingår kvälls- och helgarbete då du som sjuksköterska arbetar ensam.
Kvalifikationer och kompetenser
Legitimerad sjuksköterska.
För att du ska trivas i rollen behöver du vara självständig, kreativ och kunna ta egna initiativ med stort eget ansvar. Vi ser även att du har förmågan att kunna leda och fördela arbete samt vara flexibel. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och god förmåga att kommunicera med andra. Då dokumentation och kommunikation är en stor del av arbetsuppgifterna så är det viktigt att du har god datorvana samt kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Meriterande är tidigare erfarenheter av kommunal primärvård. Körkort krävs för tjänsten.
Vad vi erbjuder
Utöver ett stimulerande arbete där din insats är värdefull, ges du som medarbetare i Norbergs kommun möjlighet att nyttja våra förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, förmånscykel och att lämna blod på betald arbetstid.
Kommunen tillämpar rökfri arbetstidÖvrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/55". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs kommun
(org.nr 212000-2072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialkontoret, Vård och omsorg, Kommunal primärvård och Korttids. Kontakt
Susanne Linnèr 0223-29031 Jobbnummer
9601669