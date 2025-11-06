Sjuksköterska
Välkommen till socialförvaltningen - där vi gör skillnad varje dag! Vårt uppdrag är att erbjuda förstklassig vård och omsorg samt bedriva verksamheter som stöttar individer i att leva självständiga och aktiva liv.
Hos oss arbetar vi med hjärta och engagemang för att skapa en trygg och stödjande miljö för alla i vår kommun. Vi söker nu passionerade och omtänksamma medarbetare som vill vara med och forma framtidens omsorg i Haparanda.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till att förbättra livskvaliteten för våra invånare? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!
Vi söker nu vikarier till både natt och dagtjänstgöring.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsåtgärder, bedömningar och dokumentation enligt HSL. Du har stora möjligheter att planera och organisera din arbetsdag.Publiceringsdatum2025-11-06Profil
Som sjuksköterska arbetar du i team med olika yrkeskategorier kring den boende, men har ändå ett självständigt arbete. Arbetet kräver att du är positiv, samarbetsvillig och kreativ samt att du tar egna initiativ och ansvar. Du är engagerad genom att du bidrar till en lärande organisation och delar med dig av din kunskap. Du är serviceinriktad genom att du alltid visar ett gott bemötande och har kunden i fokus. Vi ser gärna att du har ett kostnads- och miljömedvetet förhållningssätt. Du är lojal och en ambassadör för verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och har svensk sjuksköterskelegitimation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av äldreomsorg. Adekvat vidareutbildning är meriterande exempelvis inom geriatrik, psykiatri eller medicin/kirurgi eller liknande.
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)
(https://www.nykommun.se/kommun/haparanda/)
