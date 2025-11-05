Sjuksköterska
Hylte kommun / Sjuksköterskejobb / Hylte Visa alla sjuksköterskejobb i Hylte
2025-11-05
, Värnamo
, Alvesta
, Ljungby
, Växjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hylte kommun i Hylte
Välkommen till den lilla och styrkebaserade kommunen med stora möjligheter - där ditt arbete gör skillnad!
Här har du chansen att bidra med samhällsviktiga tjänster, till de vi är till för, tillsammans med dina kollegor. Vi utgår ifrån friskfaktorer och har ett styrkebaserat förhållningssätt som fokuserar på människors samt organisationens styrkor. Det är också det vi kommunicerar och ger återkoppling på. Du ges hållbara arbetsvillkor, förutsättningar att växa och bidra till det kollegiala lärandet. Vi vägleds av utvecklingskraft, stolthet och medmänsklighet och det förväntar vi oss att du också gör.
Kom och gör skillnad med oss!
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar för att ge våra patienter en trygg, personcentrerad och sammanhållen vård. Hela HSL verksamheten utgår från gemensamma lokaler. Du arbetar med hälso- och sjukvårdsinsatser för personer inskrivna i den kommunala primärvården både i ordinärt boende, på särskilt boende, korttidsenhet samt inom LSS.
SjuksköterskaPubliceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Ansvara för både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser för såväl yngre som äldre patienter.
Göra medicinska bedömningar, behandlingar, åtgärder samt uppföljningar.
Varierande arbetsuppgifter från vanligt förekommande insatser, så som läkemedelshantering, provtagning och sårbehandlingar till mer avancerade insatser som palliativ vård, dialys, infusioner samt skötsel av trachestomi, CVK/venportar och dränage.
Delegera och ge stöd och handledning till omvårdnadspersonal.
Övrig information
Varför jobba hos oss?
Du får:
Ett självständigt och varierande arbete.
Arbeta i team med sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och undersköterska med hög kompetens och stort kollegialt stöd.
Ett gott arbetsklimat.
Möjlighet att påverka och bidra till utvecklingen av våra arbetssätt.
Du har möjlighet att påverka din arbetstid då vi jobbar med person- och verksamhetsanpassat schema, kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
Du erbjuds en individuell lönesättning och friskvårdsbidrag.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. I denna rekryteringsprocess ansöker du enbart med CV. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering som urvalsmetod för att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess. Inför rekryteringsarbetet har Hylte kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
I vår kommun finns semesterväxlingsavtal och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar distansarbete i den mån verksamheten tillåter. Vi har kostnadsfria parkeringsplatser och för dig som behöver ladda elbil går det mot en kostnad. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Hylte kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning.
För att säkerställa trygghet och patientsäkerhet kräver vi utdrag ur belastningsregistret för HVB-hem vid anställning inom vård och omsorg. Utdraget får inte vara äldre än sex månader. Registerutdraget beställs via HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård.
Har du någon specialistutbildning är det meriterande.
Har ett personcentrerat arbetssätt.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god förmåga att planera, dokumentera och samarbeta.
Tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Körkort för personbil med manuell växellåda är ett krav.Så ansöker du
Logga in/skapa en användare först innan du fyller i din ansökan. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hylte:2025:123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hylte kommun
(org.nr 212000-1207) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hylte Kommun Kontakt
Rekryterande chef
Lundberg, Gunilla 0345-182 63 Jobbnummer
9590777