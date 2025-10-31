Sjuksköterska
2025-10-31
Drömmer du om ett liv nära naturen utan vardagsstress? Välkommen till Hällefors kommun! Här finns inget köande - snabb tillgång till förskola, skola, kulturskola och fritidsaktiviteter. Bo bekvämt och prisvärt i naturskön miljö med ett varierat friluftsliv runt knuten. Här har du nära till allt. Ta chansen att skapa ett lugnare, rikare liv för dig och din familj! Välkommen.
Förmåner
- Friskvårdsbidrag för att främja din hälsa och välbefinnande.
• En personlig mentor för nya kollegor som stöttar din professionella utveckling.
- Möjligheter till kontinuerlig fortbildning och utbildning för din personliga utveckling.
- Hjälp med att hitta boende vid behov.Publiceringsdatum2025-10-31Beskrivning
Vi söker en sjuksköterska till vård- och omsorgsboendet Gillersgården. Tjänsten innefattar även arbete på boendet Fyrklövern under kvällar och helger.
Hos oss får du ett spännande och utvecklande arbete där du är med och bidrar till att våra patienter får en trygg och personcentrerad vård. Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till och med den 31 december 2026.Dina arbetsuppgifter
Du har omvårdnadsansvar för patienter inom kommunal hälso- och sjukvård. Ditt arbete inkluderar:
- Självständiga medicinska bedömningar och behandlingar.
- Planering, utförande och uppföljning av omvårdnadsinsatser.
- Handledning av omsorgspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor.
- Nära samarbete med enhetschef, biståndshandläggare, arbetsterapeut och omsorgspersonal som tillsammans arbetar för patientens bästa.Kvalifikationer
- Legitimerad sjuksköterska.
- Erfarenhet inom äldreomsorg är meriterande.
- God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt.
- Strukturerad, flexibel och noggrann, med ett helhetsperspektiv på arbetsuppgifterna.
- Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
- Goda kunskaper om lagstiftning som reglerar sjuksköterskans arbete.
Vi ser att du som person är
- Empatisk, ansvarsfull och engagerad i patientens välbefinnande.
- God kommunikatör och en positiv lagspelare med vilja att bidra till teamets framgång.
Villkor
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Arbetstiden är dag/kväll/helg och då jobbar du var 3:e helg. Tillträde omgående eller efter överenskommelse.
Övrig information
Innan du erbjuds en anställning inom Vård och omsorg kan du komma att behöva uppvisa ett giltigt registerutdrag från belastningsregistret.
Vill du bidra till att göra skillnad för andra människor, sök till oss
Mer om Hällefors kommun
I Hällefors kommun finns ett antal förmåner tillgängliga för dig som medarbetare. Bland dessa förmåner ingår extra semesterdagar vid uppnådd ålder, för vissa medarbetare finns även möjligheten att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare semesterdagar samt ett förmånligt tjänstepensionsavtal. Dessa förmåner syftar till att skapa en trivsam och förmånlig arbetsmiljö för alla anställda i Hällefors kommun.https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/saghejtilldittkollektivavtal.65598.html
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hällefors kommun använder vi rekryteringsverktyget Varbi. Tänk på att inte lämna känsliga uppgifter, eftersom ansökningen är en offentlig handling.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Hällefors kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning, om du har kunskaper inom det finska språket är det extra välkommet. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
