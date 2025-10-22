Sjuksköterska
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-10-22Om företaget
Närhälsan Backa vårdcentral har cirka 12 500 listade patienter och är en välfungerande organisation med hög kompetens och lång erfarenhet.
Många av våra medarbetare och chefer har arbetat här länge, vilket ger oss en stabil grund, väl inarbetade rutiner och en mycket god kännedom om vårt upptagningsområde. Vi bedriver en bred allmänmedicinsk verksamhet som präglas av helhetssyn, samarbete och ett starkt engagemang för våra patienter. Vår styrka ligger i ett tätt och agilt arbetssätt, där vi snabbt anpassar oss till patienternas behov och nya arbetssätt. Vi har höga ambitioner - både vad gäller medicinsk kvalitet och arbetsmiljö - och vi utvecklar ständigt verksamheten tillsammans. Hos oss är beslutsvägarna korta och varje medarbetare har möjlighet att påverka. Det finns en stark laganda och en kultur som bygger på tillit, respekt och gemensamt ansvar.
Vi på Närhälsan Backa vårdcentral kan erbjuda dig:
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjlighet till personlig och professionell utveckling
Konkurrenskraftig lön och förmåner inom Västra Götalandsregionen
Regelbundna utbildningar, handledning och kompetensutveckling.
Ett erfaret, stödjande och sammansvetsat team
Möjlighet att bidra aktivt till verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen spänner sig över ett brett arbetsfält och omfattar det allmänmedicinska området där du möter patienter i alla åldrar och situationer. Du arbetar hälsofrämjande, rådgivande och behandlande - både via telefon, chatt, digitala vårdmöten, hembesök och på mottagningen. Arbetet sker i täta, tvärprofessionella team där du samarbetar nära läkare, undersköterskor, psykologer, rehabpersonal och andra yrkesgrupper. Tillsammans planerar och prioriterar ni arbetet utifrån patienternas behov och verksamhetens mål.
Att handleda studenter ser vi som en naturlig och viktig del av uppdraget - vi formar framtidens kollegor tillsammans.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta i en verksamhet där trygghet, professionalism och utveckling går hand i hand. Kanske har du erfarenhet från primärvård, eller är ny i yrket och söker en plats där du får växa med stöd av erfarna kollegor.
Vi söker dig som:
Är självständig, noggrann och trygg i din yrkesroll
Trivs i teamarbete och ser värdet i att bidra till helheten
Är strukturerad, initiativrik och lösningsorienterad
Har ett professionellt och empatiskt bemötande i alla kontakter
Gärna har intresse för digitalisering och verksamhetsutveckling
Handledarutbildning (7,5 hp) och erfarenhet från primärvård är meriterande, men inget krav.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Intervjuer på vårdcentralen kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar aktuella kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på vårdcentralen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
