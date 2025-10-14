Sjuksköterska
Var med och bygg framtiden med oss!
I vår enhet för Hälso- och sjukvård har vi en bra teamkänsla, som i sin tur bidrar till att våra patienter möter en positiv och engagerad sjuksköterska.
Vi håller en god omvårdnadskvalitet och sätter stort värde på ett gott bemötande. Vi kommer under våren 2026 öppna ett nytt särskilt boende i Bergsjö där vi gemensamt i teamet kommer att vara med i uppstarten. Välkommen att bli en del av vårt team!
Ditt uppdrag
Arbetet som sjuksköterska i kommunen innebär att du arbetar med och har omvårdnadsansvaret i hemsjukvården hos personer som bor i ordinärt boende, i särskilt boende, korttids-enhet för äldre, gruppboende LSS samt socialpsykiatri boende. Som sjuksköterska hos oss ingår du i ett hälso- och sjukvårds team med Fysioterapeuter, Arbetsterapeuter och Rehabassistent/Undersköterska.
I samråd med personen görs bedömning av omvårdnadsinsatser. Du utför och följer upp läkarordinationer ex läkemedelshantering, såromläggning etc. och utreder och riskbedömer till exempel blodtryck, vikt, näringsintag och hud samt följer upp dessa.
Du ansvarar för att SIP, vårdplaneringar och teamträffar planeras och utförs med patienten i fokus med det tvärprofessionella teamet.
Du utbildar och handleder patient, personal och anhöriga. Du har nära samarbete med enhetschefer, omvårdnadspersonal och handläggare.
Vi arbetar var 4:e helg, dag/kväll schema.Publiceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
Vi söker en person som tycker det är stimulerande att arbeta både självständigt och i team. Du har en helhetssyn kring patienten med nytänkande och reflekterande förhållningssätt. En person som har en god förmåga att samarbeta med och handleda såväl kollegor, omvårdnadspersonal som patienter och anhöriga.
Du är trygg i IT-baserade journalsystem samt har en god förmåga att dokumentera. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. B-körkort är ett krav.
Du tycker om att arbeta med människor och att hjälpa personer som behöver stöd och hjälp att leva så självständigt som möjligt. Du tycker om utmaningar, vågar ta egna initiativ, är villig att lära nytt och öppen för att prova nya saker samt hitta nya lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av yrket är ett plus, men allra viktigast är du som person, och att du har ett genuint intresse för arbetet och en vilja att utvecklas.Övrig information
Tjänsten avser tillsvidaretjänst på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervju kan ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss i Nordanstigs kommun och erbjuder därmed dig friskvårdsbidrag på 2000 kr per år samt möjlighet till semesterväxling.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
