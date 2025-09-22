Sjuksköterska
Om oss
Capio vårdcentral Rågsved är belägen i Rågsveds centrum och nära tunnelbanan. På vår vårdcentral är vi ca 25 medarbetare och har ca 6700 listade patienter samt hemsjukvård. Under samma tak har vi även BMM, BHV och en asylmottagning. Vår ambition är att erbjuda vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet och service för alla åldrar.
Din roll
Vi söker nu dig som är sjuksköterska för arbete på vår mottagning. Hos oss arbetar du som sjuksköterska med varierade arbetsuppgifter som bl.a. telefonrådgivning, digitalt arbete, triagering, sköterske-/infusionsmottagning samt omhändertagande av akuta patienter. Även arbete med provtagning kan förekomma.
Vi erbjuder dig
Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Detta kan du förvänta dig av oss: En närvarande chef och ett inkluderande team med bra stämning där vi lär av varandra! Följande erbjuder vi också:
Möjligheter till utveckling
En arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Flexibla arbetsförutsättningar
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska och trygg i både person och profession samt är flexibel och har ett patientfokuserat arbetssätt. Egenskaper som vi värderar högt hos oss är kompetens, kunnande och rätt inställning och vi lägger också stor vikt vid din personlighet. Något års erfarenhet i din yrkesroll är något vi meriterar.Publiceringsdatum2025-09-22Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
