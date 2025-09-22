Sjuksköterska
På Capio Vårdcentral Malmö Centrum har vi samlat all vår kunskap under samma tak, vilket gör att vi skapar en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård. Vi är ett härligt gäng på ca 60 medarbetare som tillsammans gör skillnad för våra ca 13 600 listade patienter - idag och genom hela livet.
Verksamheten är belägen i ljusa och fina lokaler centralt i Malmö i samma hus som Hansa med närhet till buss, tåg, restauranger och butiker.
Vi har läkarmottagning, sjuksköterskemottagning, eget laboratorium, barnmorskemottagning, barnavårdscentral, samt ett rehabteam bestående av tre psykologer, fyra fysioterapeuter, en kurator och en arbetsterapeut.
Din roll
Vi söker nu dig sjuksköterska som är intresserad av att vara med och utforma vår fina verksamhet. Du får gärna ha erfarenhet av primärvårdsarbete men vi välkomnar även dig som har en nyfikenhet och intresse av att arbeta på vårdcentral. Tjänsten innebär bland annat telefonrådgivning och att chatta med våra patienter i vårt digitala system. Vi ser gärna därför att du har intresse av att utveckla den digitala vården och vilka möjlighet det finns. Du erbjuds även att ha mottagningsarbete efterhand vilket innebär att du träffar patienter som bokas in till vårt triage eller Sjuksköterskemottagning. Vi har nyligen börjat arbeta mer i team vilket är en projekt som medarbetarna själva tagit fram och drivit som ett led i att förbättra både arbetsmiljö och omhändertagandet av våra patienter.
Vi erbjuder digVi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patient fokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktigt från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Vi erbjuder också:
• Kollektivavtal * Närvarande chef * Kompetensutveckling, både internt och externt * Friskvårds bidrag * Frukost varje dag * Nätverk inom ditt område * En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Du som söker är legitimerad sjuksköterska och trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi lägger stor vikt på bra samarbete och bemötande av både patienter och kollegor. Då arbetet bygger på mycket självständigt arbete så behöver du vara initiativtagande och flexibel. Arbete på vårdcentral tidigare är så klart meriterande. Du som känner att detta är en tjänst som passat dig hälsar vi varmt välkommen med en ansökan och att komma och träffa vårt härliga gäng.
Inför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.
Löpande urval tillämpas under processens gång.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
