Sjuksköterska
Doktorse Nordic AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-09-11
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla.
Till Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral söker vi nu en sjuksköterska som är intresserad av att vara med och utveckla primärvården och uppskattar att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka samt bidra med initiativ och nytänkande.
Om rollen
Som sjuksköterska på Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral arbetar du patientbaserat och evidensbaserat samt är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Sedvanligt mottagningsarbete
Provtagning
Akuta patientflöden
Hemsjukvård
Telefonrådgivning
Om dig
Vi söker dig som är nytänkande, serviceinriktad och kommunikativ. Du är van att arbeta i team såväl som självständigt. Vidare tror vi att du är trygg i din yrkesroll, är positiv till nya utmaningar och har ett stort engagemang. Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Legitimerad sjuksköterska
Svenska och engelska i tal och skrift
Det är starkt meriterande om du också har erfarenhet av primärvården
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fantastiska kollegor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Trevlig fredagsfika, härliga AW:s, stark gemenskap och mycket skratt!
Mer praktiska detaljer
Önskad start är från december men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning 6 månader.
Din placering kommer vara på Vårdcentral, Tideliusgatan 12, Rosenlunds sjukhus.
Kan det vara dig vi söker?
